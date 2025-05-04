"Не зобов'язані проявляти гостинність": росіян пригрозили видворити зі Швеції за парад на 9 травня

Росіяни, які візьмуть участь в автопараді, що запланований на 9 травня у столиці Швеції — Стокгольмі, можуть не отримати або бути позбавленими посвідки на проживання у цій країні.

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Про це повідомив міністр з питань міграції Швеції Йохан Форселл.

"Це мене бісить. Зв'язок з екстремістськими рухами є прикладом обставини, яка може підпадати під нову вимогу щодо поведінки для отримання посвідки на проживання", — написав Форселл.

Ця заява шведського міністра з'явилась після того, як видання Expressen з'ясувало, що серед учасників російського автопараду у Стокгольмі має бути колишній нацистський лідер, відверті прихильники президента РФ Володимира Путіна, а також колишній співробітник російського МВС.

Журналісти підкреслили, що учасники цього автопараду мають звʼязок з організацією "Безсмертний полк", яка щорічно організовує пропагандистські акції до 9 травня як в Росії, так і в інших державах.

"Ми не зобов'язані проявляти гостинність до людей, які загрожують нашому громадському порядку чи безпеці", — наголосив шведський міністр з питань міграції.

Пост Форселла Фото: Скриншот

Нагадаємо, 3 травня українці в США вийшли на контрпротест до російського маршу "Безсмертний полк".

Фокус також писав про те, що росіяни планують організувати теракти під час парадів до Дня перемоги.