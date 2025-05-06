Мужчину озадачил "камень" в лесу, который начал двигаться и прыгнул в воду (видео)

Патрик Лютер, фотограф дикой природы из Швеции, наткнулся в лесу на "большую серую глыбу" и не придал ей значения, пока та не начала двигаться. Он не мог поверить, что наткнулся не на валун, а на тюленя.

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Видео мужчина поделился в TikTok.

Событие произошло во время прогулки, в ходе которой Патрик Лютер искал бобров, которые жили неподалеку. Однако он увидел перед собой "большой серый камень".

Сначала мужчина его проигнорировал, ведь камни — привычная вещь в лесу. Но вдруг "камень" зашевелился, и Патрик понял, что перед ним — серый тюлень.

Поделившись видео странной встречи в TikTok, Патрик рассказал, что "не мог поверить собственным глазам" и оставался неподвижным несколько минут. Когда тюлень начал двигаться в его сторону, фотограф сразу достал камеру, чтобы зафиксировать животное.

"Я лег на живот и сделал много снимков, когда тюлень начал ползти ко мне, в конце концов, слишком близко, чтобы я мог использовать свою большую камеру. Он даже подошел к моему штативу и хорошо его обнюхал", — добавил мужчина.

Он рассказал, что тюлень оставался рядом, наверное, в 20 сантиметрах какое-то время, прежде чем он продолжил ползти в другую сторону. Патрик оставался на своем месте, пока тюлень в конце концов не вошел в реку и не поплыл.

Согласно геотегом видео, оно было снято в городе Норртелье, Швеция. Он находится недалеко от Балтийского моря и имеет поблизости несколько островов.

Ранее Фокус писал, как мужчина случайно наткнулся на тюленя на пляже и снял видео. Животное продолжало лежать на берегу моря, чем вызвало у пользователей интернета очень приветливую реакцию.

Стоит добавить, что около 90% детенышей тюленей не доживают до 1 года. Ученые пытаются разгадать эту тайну.