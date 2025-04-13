"Вот так надо расслабляться": видео с отдыхом тюленя завирусилось в сети (видео)

Один мужчина случайно прогуливался по пляжу, как случайно наткнулся на тюленя и снял видео. Животное продолжало лежать на берегу моря, чем вызвало у пользователей интернета очень приветливую реакцию.

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Соответствующее видео было обнародовано на портале Reddit.

На кадрах можно увидеть, что тюлень лежит на спине, сложив передние ласты на своем животе, а его голова находится в воде. На мгновение, животное поднимается, чтобы посмотреть, кто находится рядом, однако снова ныряет в воду.

Нырнув снова под воду, тюлень активно продолжает дышать и показывает, как он пускает пузыри. Впоследствии животное продолжает активно лежать в одной позе, чем вызывает восхищение у пользователей сети относительно своего умения отдыхать.

В комментариях к посту, пользователи отметили умение тюленя показывать "полное спокойствие" и как следует отдыхать при соответствующем случае. Больше всего пользователи сетей отметили следующие комментарии:

"Этот тюлень похож на меня после развода в Вегасе, когда прошла шумная вечеринка";

"Вот так надо расслабляться. А мир подождет, никуда не денется";

"Это не тюлень, а морской лев. Но отдыхает очень круто!";

"Этот тюлень напоминает меня после недели работы: хочется набрать ванну, спрятаться и откисать в ней!";

"Даже тюлень знает, что во время стресса нужно найти время и место для медитации".

Ранее сообщалось, как хитрый тюлень обманул стаю голодных косаток. Несколько раз косатки делали интересный манёвр, чтобы поймать тюленя, но тот решил обхитрить опасных морских охотников.

Впоследствии стало известно, что ныряльщица встретила редкого тюленя-монаха. Аквалангистка Бриттани Циглер ныряла у западного берега Гавайского архипелага Мауи и снимала тропических рыб всех, как вдруг в ее камеры попал редкий гавайский тюлень-монах.