"Ось так треба розслаблятися": відео з відпочинком тюленя завірусилося в мережі (відео)

Один чоловік випадково прогулювався пляжем, як випадково натрапив на тюленя та зняв відео. Тварина продовжувала лежати на березі моря, чим викликала у користувачів інтернету дуже привітну реакцію.

Related video

Відповідне відео було оприлюднене на порталі Reddit.

На кадрах можна побачити, що тюлень лежить на спині, склавши передні ласти на своєму животі, а його голова перебуває у воді. На якусь мить, тварина підіймається, аби поглянути, хто перебуває поруч, однак знову пірнає у воду.

Пірнувши знову під воду, тюлень активно продовжує дихати та показує, як він пускає бульбашки. Згодом тварина продовжує активно лежати в одній позі, чим викликає захоплення у користувачів мережі щодо свого вміння відпочивати.

В коментарях до посту, юзери відзначили вміння тюленя показувати "повний спокій" та як слід відпочивати за відповідної нагоди. Найбільше користувачі мереж відзначили наступні коментарі:

"Цей тюлень схожий на мене після розлучення у Вегасі, коли минула гучна вечірка";

"Ось так треба розслаблятися. А світ почекає, нікуди не дінеться";

"Це не тюлень, а морський лев. Але відпочиває дуже круто!";

"Цей тюлень нагадує мене після тижня роботи: хочеться набрати ванну, сховатися та відкисати в ній!";

"Навіть тюлень знає, що під час стресу тре знайти час і місце для медитації".

Раніше повідомлялося, як хитрий тюлень обдурив зграю голодних косаток. Кілька разів косатки робили цікавий маневр, аби вполювати тюленя, але той вирішив обхитрити небезпечних морських мисливців.

Згодом стало відомо, що пірнальниця зустріла рідкісного тюленя-монаха. Аквалангістка Бріттані Циглер пірнала біля західного берега Гавайського архіпелагу Мауї та знімала тропічних риб усіх, аж раптом у її камери потрапив рідкісний гавайський тюлень-монах.