Чоловіка спантеличив "камінь" в лісі, який почав рухатись та стрибнув у воду (відео)

Патрік Лютер, фотограф дикої природи зі Швеції, натрапив у лісі на "велику сіру брилу" і не надав їй значення, поки та не почала рухатися. Він не міг повірити, що натрапив не на валун, а на тюленя.

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Відео чоловік поділився в TikTok.

Подія відбулась під час прогулянки, в ході якої Патрік Лютер шукав бобрів, які мешкали неподалік. Однак він побачив перед собою "великий сірий камінь".

Спочатку чоловік його проігнорував, адже камені — звична річ у лісі. Але раптом "камінь" заворушився, і Патрік зрозумів, що перед ним — сірий тюлень.

Поділившись відео дивної зустрічі у TikTok, Патрік розповів, що "не міг повірити власним очам" й залишався нерухомим кілька хвилин. Коли тюлень почав рухатися в його бік, фотограф одразу дістав камеру, щоб зафіксувати тварину.

"Я ліг на живіт і зробив багато знімків, коли тюлень почав повзти до мене, зрештою, надто близько, щоб я міг використати свою велику камеру. Він навіть підійшов до мого штатива і добре його обнюхав", — додав чоловік.

Він розповів, що тюлень залишався поруч, напевно, за 20 сантиметрів якийсь час, перш ніж він продовжив повзти в інший бік. Патрік залишався на своєму місці, поки тюлень зрештою не увійшов у річку і не поплив.

Згідно з геотегом відео, воно було знято в місті Норртельє, Швеція. Воно знаходиться недалеко від Балтійського моря і має поблизу кілька островів.

Раніше Фокус писав, як чоловік випадково натрапив на тюленя на пляжі та зняв відео. Тварина продовжувала лежати на березі моря, чим викликала у користувачів інтернету дуже привітну реакцію.

Варто додати, що близько 90% дитинчат тюленів не доживають до 1 року. Вчені намагаються розгадати цю таємницю.