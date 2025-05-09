Трамп назначил героиню реалити-шоу в Музей Холокоста: почему это возмутило США (скриншот)

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп назначил актрису из развлекательного телешоу Сигалит Фликер в наблюдательный совет Музея Холокоста. Американские медиа отметили, что женщина имеет партийные предпочтения, не имеет отношения к истории, а ее сын причастен к штурму Капитолия.

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О скандальном назначении Трампа написало медиа The Huffington Post (HuffPost).

HuffPost сообщило о сообщении главы Белого дома, которое 7 мая появилось в соцсети Thuth Social. В заметке говорится о назначении в совет Музея Холокоста. В списке из 14 человек пятеро — новые люди, введенные Трампом. В перечне видим двух раввинов. Впрочем, медиа обратило внимание на имя Сигалит Фликер — именно ее личность вызвала критику у журналистов.

Назначение Трампа — сообщение о Музее Холокоста Фото: Скриншот

Медиа пояснило, что Фликер — бывшая участница реалити-шоу "Настоящие домохозяйки из Нью-Джерси", американка израильского происхождения. При этом ее сын — участник штурма Капитолия, был осужден и сидел в тюрьме, пока его не помиловал Трамп.

"Трамп назначил бывшую звезду сериала "Настоящие домохозяйки" в совет Музея Холокоста. Звезда реалити-шоу израильского происхождения имеет отношение к нападению на Капитолий США 6 января", — написало HuffPost.

Новые назначения Трампа — детали

Заметим, аналогичные публикации, в которых упоминается позиция сына протеже Трампа, появились, например, на порталах The Washington Post, The Independent, USA Today и др.

В статье HuffPost перечисляются замечания, которые есть к Фликер. Одно из основных — штурм Капитолия. Ее пасынок Тайлер Кампанелл был арестован за участие в событиях 2021 года. При этом в момент штурма актриса публиковала слова поддержки и "сердечки". Следующее замечание — членство в "клубе Мар-а-Лаго", возглавляемом Дональдом Трампом. В соцсетях актриса писала, что бывает там 3-4 раза в месяц, чтобы чувствовать себя в покое без "джихадистов" и "преступников". Также указано, что новые члены совета Музея Холокоста заменят людей, назначенных предыдущим президентом Джо Байденом. При этом их увольнения состоялись раньше установленного срока. Ко всему, ранее считалось, что членами совета должны быть граждане без политических предпочтений, а Фликер явно не соответствует этому критерию, говорится в статье.

На странице Instagram Фликер размещено сообщение, в котором она благодарит Трампа за должность. Кроме того, есть фото актрисы рядом с Трампом, и при этом женщина держит в руках флаг Израиля. В тексте упоминается ее отец, который пережил Холокост.

Отметим, в апреле медиа писали о другом назначении Трампа — о министре внутренней безопасности Кристи Ноэм. Как выяснили журналисты, министр потеряла сумочку в нью-йоркском ресторане. В сумочке были документы, пропуск в Белый дом и 300 долл. наличными.

Напоминаем, в мае стало известно, кого первым уволит Трамп и кто пробыл на посту ровно 100 дней после инаугурации лидера республиканцев.