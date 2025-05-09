Трамп призначив героїню реаліті-шоу в Музей Голокосту: чому це збурило США (скриншот)

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп призначив акторку з розважального телешоу Сіґаліт Флікер у наглядову раду Музею Голокосту. Американські медіа зауважили, що жінка має партійні вподобання, не має відношення до історії, а її син причетний до штурму Капітолія.

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Про скандальне призначення Трампа написало медіа The Huffington Post (HuffPost).

HuffPost повідомило про допис глави Білого дому, який 7 травня з'явився у соцмережі Thuth Social. У дописі ідеться про призначення у раду Музею Голокосту. У списку з 14 людей п'ятеро — нові люди, введені Трампом. У переліку бачимо двох рабинів. Втім, медіа звернуло увагу на ім'я Сіґаліт Флікер — саме її особа викликала критику у журналістів.

Призначення Трампа - допис про Музей Голокосту Фото: Скриншот

Медіа пояснило, що Флікер — колишня учасниця реаліті-шоу "Справжні домогосподарки з Нью-Джерсі", американка ізраїльського походження. При цьому її син — учасник штурму Капітолія, був засуджений і сидів у в'язниці, доки його не помилував Трамп.

"Трамп призначив колишню зірку серіалу "Справжні домогосподарки" до ради Музею Голокосту. Зірка реаліті-шоу ізраїльського походження має стосунок до нападу на Капітолій США 6 січня", — написало HuffPost.

Нові призначення Трампа — деталі

Зауважмо, аналогічні публікації, у яких згадується позиція сина протеже Трампа, з'явились, наприклад, на порталах The Washington Post, The Independent, USA Today та ін.

У статті HuffPost перелічуються зауваження, які є до Флікер. Одне з основних — штурм Капітолія. Її пасинок Тайлер Кампанелл був арештований за участь у подіях 2021 року. При цьому у момент штурму акторка публікувала слова підтримки та "сердечки". Наступне зауваження — членство у "клубі Мар-а-Лаго", очолюваному Дональдом Трампом. У соцмережах акторка писала, що буває там 3-4 рази на місяць, щоб почуватись у спокої без "джихадистів" та "злочинців". Також вказано, що нові члени ради Музею Голокосту замінять людей, призначених попереднім президентом Джо Байденом. При цьому їхні звільнення відбулись раніше встановленого терміну. До всього, раніше вважалось, що членами ради повинні бути громадяни без політичних вподобань, а Флікер явно не відповідає цьому критерію, ідеться у статті.

На сторінці Instagram Флікер розміщено допис, у якому вона дякує Трампу за посаду. Крім того, є фото акторки поруч з Трампом, і при цьому жінка тримає в руках прапор Ізраїлю. У тексті згадується її батько, який пережив Голокост.

Зазначимо, у квітні медіа писали про інше призначення Трампа — про міністерку внутрішньої безпеки Крісті Ноем. Як з'ясували журналісти, міністерка загубила сумочку у нью-йоркському ресторані. В сумочці були документи, пропуск в Білий дім та 300 дол. готівкою.

Нагадуємо, у травня стало відомо, кого першим звільнить Трамп і хто пробув на посаді рівно 100 днів після інавгурації лідера республіканців.