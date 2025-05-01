Майк Волц і його заступник Алекс Вонг підуть у відставку: у чому причина

Радник президента США з національної безпеки Майк Волц і його заступник Алекс Вонг підуть у відставку. Обидва чиновники втратили довіру Дональда Трампа.

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Про це повідомили джерела американського телеканалу CBS News.

Очікується, що вони підуть у відставку вже 1 травня. Причини відставок Майка Волца й Алекса Вонга невідомі. У Білому домі не відповіли на прохання журналістів прокоментувати ситуацію.

За словами співрозмовників, президент США Дональд Трамп вважає, що минуло достатньо часу з моменту скандалу із секретним чатом Signal, щоб відставки Волтца і Вонга можна було представити як "частину реорганізації".

Президент вагався, чи варто звільняти Волца, оскільки вважав, що це може бути розцінено як "поступка зовнішньому тиску".

Тим часом джерела каналу Fox News кажуть, що Волца і Вонга вже звільнили, вони нібито перебувають поза будівлею Ради нацбезпеки.

Імена претендентів на заміну Волца, який втратив довіру чиновників адміністрації Трампа, обговорюють у Західному крилі Білого дому вже кілька тижнів, заявили джерела видання Politico.

Алекс Вонг працював у першій адміністрації Трампа заступником спеціального представника з питань Північної Кореї та помічника секретаря у справах Східної Азії та Тихоокеанського регіону в Держдепартаменті. Оголошуючи про призначення Вонга, Трамп говорив, що він допоміг йому організувати зустріч із північнокорейським лідером Кім Чен Ином.

Майк Волц і скандал із чатом Signal

У березні Майк Волтц потрапив під пильну увагу після скандалу з додаванням у секретний чат Signal Джеффрі Голдберга, головного редактора журналу The Atlantic. Журналіст опинився в епіцентрі обговорення удару армії США по Ємену, прийнявши запит на додавання в чат "Houthi PC small group".

У цьому чаті брали участь 18 осіб, у ньому були акаунти, які писали від імені глави Пентагону Піта Хегсета, держсекретаря Марко Рубіо, глави розвідки Штатів Тулсі Габбард, директора ЦРУ Джона Реткліффа та інших топ-чиновників.

Американські чиновники розповіли газеті The Wall Street Journal, що Волтц та інші чиновники вели конфіденційні бесіди про перебіг війни в Україні.