Майк Уолтц и его заместитель Алекс Вонг уйдут в отставку: в чем причина

Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц и его заместитель Алекс Вонг уйдут в отставку. Оба чиновника утратили доверие Дональда Трампа.

Related video

Об этом сообщили источники американского телеканала CBS News.

Ожидается, что они уйдут в отставку уже 1 мая. Причины отставок Майка Уолтца и Алекса Вонга неизвестны. В Белом доме не ответили на просьбу журналистов прокомментировать ситуацию.

По словам собеседников, президент США Дональд Трамп считает, что прошло достаточно времени с момента скандала с секретным чатом Signal, чтобы отставки Уолтца и Вонга можно было представить как "часть реорганизации".

Президент колебался, стоит ли увольнять Уолтца, поскольку считал, что это может быть расценено как "уступка внешнему давлению".

Тем временем источники канала Fox News говорят, что Уолтца и Вонга уже уволили, они якобы находятся вне здания Совета нацбезопасности.

Имена претендентов на замену Уолтца, утратившего доверие чиновников администрации Трампа, обсуждаются в Западном крыле Белого дома уже несколько недель, заявили источники издания Politico.

Алекс Вонг работал в первой администрации Трампа заместителем специального представителя по Северной Корее и запомощника секретаря по делам Восточной Азии и Тихоокеанского региона в Госдепартаменте. Объявляя о назначении Вонга, Трамп говорил, что он помог ему организовать встречу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

Майк Уолтц и скандал с чатом Signal

В марте Майк Уолтц попал под пристальное внимание после скандала с добавлением в секретный чат Signal Джеффри Голдберга, главного редактора журнала The Atlantic. Журналист оказался в эпицентре обсуждения удара армии США по Йемену, приняв запрос на добавление в чат "Houthi PC small group".

В это чате участвовало 18 человек, в нем были аккаунты, писавшие от имени главы Пентагона Пита Хегсета, госсекретаря Марко Рубио, главы разведки Штатов Тулси Габбард, директора ЦРУ Джона Рэтклиффа и других топ-чиновников.

Американские чиновники рассказали газете The Wall Street Journal, что Уолтц и другие чиновники вели конфиденциальные беседы о ходе войны в Украине.