Канадская дипломатка набила тату с логотипом украинского партизанского движения женщин в оккупации (фото)

Посол Канады в Украине Наталья Цмоць, имеющая украинские корни, сделала символическую татуировку и выложила фото в соцсетях: она отражает логотип украинского партизанского движения "Злая Мавка", который "влезает оккупантам под кожу".

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Дипломатка продемонстрировала свою новую татуировку на странице в Instagram.

Instagram | Наталья Цмоць демонстрирует татуировки

Также Наталья Цмоць добавила короткий текст к своей фотографии. В нем она написала, что сделала татуировку символически, чтобы выразить таким образом поддержку украинкам, которые находятся в оккупации.

В частности ее поддержка адресована участницам женского партизанского движения "Злая Мавка".

"Злая Мавка": что это за движение

"Злая Мавка" — украинское партизанское ненасильственное движение сопротивления, которое было основано во временно оккупированном городе Мелитополь Запорожской области. Его создали в 2023 году, когда трое храбрых украинских женщин решили, что хватит жить под оккупацией: пришло время сопротивляться.

Движение свое название получило недаром: символика берет начало из украинской мифологии. Мавка — существо, близкое к русалке, в образе привлекательной женщины, одетой в белую рубашку и с длинными распущенными волосами. Мавка также является героиней одного из самых известных произведений украинского автора Леси Украинки "Лесная песня". По мнению основательниц, Мавка является воплощением женской украинской мощи и силы.

Партизанское движение работает онлайн и офлайн — на местах, которые оккупировала Россия после начала полномасштабного вторжения в 2022 году. Активисты движения размещают по оккупированным населенным пунктам плакаты, объявления, листовки и другие важные материалы.

"Мавка влезает оккупантам под кожу. Российские Telegram-каналы и аккаунты возмущены ее деятельностью", — говорится на сайте движения.

Активисты отмечают, что будут действовать до тех пор, пока из Украины не будут изгнаны все российские захватчики.

Партизаны на оккупированных территориях Украины: кто еще борется с россиянами

Стоит отметить, что на оккупированных территориях активно действуют различные партизанские движения. Россиянам противостоят даже украинские подростки, которые в оккупации основали книжный клуб в то время, когда оккупационная власть уничтожает книги и не дает им изучать украинскую литературу и историю, как рассказало издание The Guardian.

Также на оккупированных территориях действуют партизаны, которые собирают важную информацию и ломают российские сайты. Так, 11 мая движение "АТЕШ" рассказало, как партизаны в Крыму совершили кибератаку на кремлевские сайты и взломали телефон командира ПВО.