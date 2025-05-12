Канадська дипломатка набила тату з логотипом українського партизанського руху жінок в окупації (фото)

Посолка Канади в Україні Наталка Цмоць, що має українське коріння, зробила символічне татуювання і виклала фото у соцмережах: воно відображає логотип українського партизанського руху "Зла Мавка", який "влазить окупантам під шкіру".

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Дипломатка продемонструвала своє нове татуювання на сторінці в Instagram.

Instagram | Наталка Цмоць демонструє татуювання

Також Наталка Цмоць додала короткий текст до своєї фотографії. У ньому вона написала, що зробила татуювання символічно, аби висловити у такий спосіб підтримку українкам, які перебувають в окупації.

Зокрема її підтримка адресована учасницям жіночого партизанського руху "Зла Мавка".

"Зла Мавка": що це за рух

"Зла Мавка" — український партизанський ненасильницький рух опору, який було засновано в тимчасово окупованому місті Мелітополь Запорізької області. Його створили у 2023 році, коли троє хоробрих українських жінок вирішили, що досить жити під окупацією: настав час чинити опір.

Рух свою назву отримав недаремно: символіка бере початок з української міфології. Мавка — істота, близька до русалки, в образі привабливої жінки, одягненої в білу сорочку та з довгим розпущеним волоссям. Мавка також є героїнею одного з найвідоміших творів української авторки Лесі Українки "Лісова пісня". На думку засновниць, мавка є втіленням жіночої української могутності та сили.

Партизанський рух працює онлайн та офлайн — на місцях, які окупувала Росія після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році. Активісти руху розміщують по окупованих населених пунктах плакати, оголошення, листівки та інші важливі матеріали.

"Мавка влазить окупантам під шкіру. Російські Telegram-канали та акаунти обурені її діяльністю", — йдеться на сайті руху.

Активісти зазначають, що будуть діяти доти, доки з України не буде вигнано всіх російських загарбників.

Партизани на окупованих територіях України: хто ще бореться з росіянами

Варто зазначити, що на окупованих територіях активно діють різноманітні партизанські рухи. Росіянам протистоять навіть українські підлітки, які в окупації заснували книжковий клуб у той час, коли окупаційна влада знищує книги та не дає їм вивчати українську літературу й історію, як розповіло видання The Guardian.

Також на окупованих територіях діють партизани, які збирають важливу інформацію та ламають російські сайти. Так, 11 травня рух "АТЕШ" розповів, як партизани в Криму здійснили кібератаку на кремлівські сайти і зламати телефон командира ППО.