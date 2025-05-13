Должны были отправиться на войну в Украину: в РФ с военного полигона сбежали 10 заключенных, — росСМИ

В ночь с 8 на 9 мая 2025 года с военного полигона вблизи Ростова-на-Дону сбежали десять мужчин, которые до этого заключили контракт с Министерством обороны Российской Федерации для участия в боевых действиях на территории Украины.

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Как сообщает российское издание NGS.RU со ссылкой на источники в силовых структурах, все беглецы — бывшие заключенные.

Они были мобилизованы после отбытия сроков наказания за тяжкие преступления. Речь идет о лицах, осужденных ранее за убийство, разбой, изнасилование, незаконный оборот наркотиков и избиение.

По данным журналистов, утром в день побега эти десять человек не явились на запланированную выдачу обмундирования. При этом оружия у них не было.

Четырех из беглецов удалось задержать уже вскоре — на выезде из Ростовской области. Еще двоих удалось идентифицировать, и, по словам источников, готовится их задержание. Остальных до сих пор разыскивает военная полиция.

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