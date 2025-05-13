Мали відправитись на війну в Україну: у РФ з військового полігону втекло 10 ув'язнених, — росЗМІ

У ніч з 8 на 9 травня 2025 року з військового полігону поблизу Ростова-на-Дону втекли десять чоловіків, які до цього уклали контракт з Міністерством оборони Російської Федерації для участі у бойових діях на території України.

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Як повідомляє російське видання NGS.RU з посиланням на джерела в силових структурах, усі втікачі — колишні ув'язнені.

Вони були мобілізовані після відбуття термінів покарання за тяжкі злочини. Йдеться про осіб, засуджених раніше за вбивство, розбій, зґвалтування, незаконний обіг наркотиків та побиття.

За даними журналістів, вранці в день втечі ці десятеро не з’явилися на заплановану видачу обмундирування. При цьому зброї у них не було.

Чотирьох із втікачів вдалося затримати вже незабаром — на виїзді з Ростовської області. Ще двох вдалося ідентифікувати, і, за словами джерел, готується їхнє затримання. Інших досі розшукує військова поліція.

Раніше Фокус писав, скільки коштує рекрут в Російській Федерації й хто потрапляє в неволю. OSINT-дослідник Кріс О'Вікі проаналізував публікації про те, як російські торговці людьми продають рабів у військові комісаріати за ціною до 100 000 рублів (близько 1 240 доларів США) за людину.

Нагадаємо, Росія оштрафувала Google за відеоролики на YouTube про військові втрати Збройних сил Російської Федерації. У своїй постанові суд зазначив, що розголошення відомостей про втрати особового складу ЗС РФ й поширення закликів до здачі в полон є порушенням правил доступу до інформації, обмеженої для поширення.