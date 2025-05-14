Выращивал цветы на продажу и отдавал деньги нуждающимся: умер "самый бедный президент в мире" (фото)
Экс-президент Уругвая Хосе Мухика не дожил несколько дней до своего 90-летия: политика, известного своим скромным стилем жизни и преданностью собственному народу, не стало из-за рака. Его личность привлекла внимание мира не только из-за скромности, но и из-за особых взглядов на жизнь, в частности он не признавал религий, уважая при этом природу. У политика из собственности была только ферма и старенький автомобиль.
О смерти бывшего президента Уругвая сообщил его преемник — Яманду Орси — поздно вечером 13 мая на странице в сети X.
Действующий глава Уругвая называет Мухику "вождем" и "лидером".
"С глубокой скорбью сообщаем о смерти нашего товарища Пепе Мухики. Президента, активиста, лидера и вождя. Нам будет тебя очень не хватать, дорогой старче", — отметил Орси.
Также Орси добавил слова благодарности своему предшественнику.
"Спасибо тебе за все, что ты нам дал, и за твою глубокую любовь к твоему народу", — написал он.
"Самый бедный президент мира" Хосе Мухика: интересные факты из жизни
Хосе Мухика был с юности активным гражданином: в молодые годы он участвовал в партизанском движении "Тупамарос" — леворадикальной уругвайской организации, вдохновленной идеями кубинской революции. За это Хосе был несколько раз ранен, затем его посадили и отправили на 14 лет в тюрьму военной хунты, где почти все время он провел в отдельной камере.
На свободу Хосе Мухика вышел в 1985 году, когда в Уругвае восстановилась демократия.
В течение 2005-2008 годов был министром животноводства, земледелия и рыболовства Уругвая. Впоследствии он был избран сенатором.
В марте 2010 года Мухика был избран президентом Уругвая, на этом посту он пробыл до марта 2015 года.
Взгляды на жизнь Хосе Мухики
Хосе имел особые взгляды на жизнь: он был скромным человеком, имел в собственности только свою ферму и Volkswagen Beetle 1987 года выпуска. Вместе со своей женой выращивал цветы, а потом продавал, с чего и жил.
Однако и при этом всех средств не оставлял себе: около 90% зарплаты во время президентства отдавал на благотворительность.
В интервью для BBC в 2012 году Мухика рассказывал, что не признает религий, однако имеет большое уважение к природе.
"У меня нет религии, но я почти пантеист: я восхищаюсь природой. Я восхищаюсь ею почти так же, как кто-то увлекается магией", — утверждал политик.
Напомним, 14 мая президент Франции Эмманюэль Макрон рассказал о новых санкциях и готовности говорить с главой Кремля Владимиром Путиным при одном условии.
13 мая в Fox News сообщили, при каком условии президент США Дональд Трамп прилетит в Стамбул на переговоры.