Выращивал цветы на продажу и отдавал деньги нуждающимся: умер "самый бедный президент в мире" (фото)

Экс-президент Уругвая Хосе Мухика не дожил несколько дней до своего 90-летия: политика, известного своим скромным стилем жизни и преданностью собственному народу, не стало из-за рака. Его личность привлекла внимание мира не только из-за скромности, но и из-за особых взглядов на жизнь, в частности он не признавал религий, уважая при этом природу. У политика из собственности была только ферма и старенький автомобиль.

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О смерти бывшего президента Уругвая сообщил его преемник — Яманду Орси — поздно вечером 13 мая на странице в сети X.

Действующий глава Уругвая называет Мухику "вождем" и "лидером".

"С глубокой скорбью сообщаем о смерти нашего товарища Пепе Мухики. Президента, активиста, лидера и вождя. Нам будет тебя очень не хватать, дорогой старче", — отметил Орси.

Также Орси добавил слова благодарности своему предшественнику.

"Спасибо тебе за все, что ты нам дал, и за твою глубокую любовь к твоему народу", — написал он.

"Самый бедный президент мира" Хосе Мухика: интересные факты из жизни

Getty Images | самый бедный президент мира Хосе Мухика

Хосе Мухика был с юности активным гражданином: в молодые годы он участвовал в партизанском движении "Тупамарос" — леворадикальной уругвайской организации, вдохновленной идеями кубинской революции. За это Хосе был несколько раз ранен, затем его посадили и отправили на 14 лет в тюрьму военной хунты, где почти все время он провел в отдельной камере.

На свободу Хосе Мухика вышел в 1985 году, когда в Уругвае восстановилась демократия.

В течение 2005-2008 годов был министром животноводства, земледелия и рыболовства Уругвая. Впоследствии он был избран сенатором.

В марте 2010 года Мухика был избран президентом Уругвая, на этом посту он пробыл до марта 2015 года.

Взгляды на жизнь Хосе Мухики

Хосе имел особые взгляды на жизнь: он был скромным человеком, имел в собственности только свою ферму и Volkswagen Beetle 1987 года выпуска. Вместе со своей женой выращивал цветы, а потом продавал, с чего и жил.

Однако и при этом всех средств не оставлял себе: около 90% зарплаты во время президентства отдавал на благотворительность.

В интервью для BBC в 2012 году Мухика рассказывал, что не признает религий, однако имеет большое уважение к природе.

"У меня нет религии, но я почти пантеист: я восхищаюсь природой. Я восхищаюсь ею почти так же, как кто-то увлекается магией", — утверждал политик.

Напомним, 14 мая президент Франции Эмманюэль Макрон рассказал о новых санкциях и готовности говорить с главой Кремля Владимиром Путиным при одном условии.

13 мая в Fox News сообщили, при каком условии президент США Дональд Трамп прилетит в Стамбул на переговоры.