Вирощував квіти на продаж і віддавав гроші нужденним: помер "найбідніший президент у світі" (фото)

Експрезидент Уругваю Хосе Мухіка не дожив кілька днів до свого 90-ліття: політика, відомого своїм скромним стилем життя та відданістю власному народу, не стало через рак. Його особистість привернула увагу світу не лише через скромність, а й через особливі погляди на життя, зокрема він не визнавав релігій, шануючи при цьому природу. У політика із власності були лише ферма та старенький автомобіль.

Related video

Про смерть колишнього президента Уругваю сповістив його наступник — Яманду Орсі — пізно ввечері 13 травня на сторінці у мережі X.

Чинний глава Уругваю називає Мухіку "вождем" та "лідером".

"З глибоким сумом повідомляємо про смерть нашого товариша Пепе Мухіки. Президента, активіста, лідера та вождя. Нам буде тебе дуже не вистачати, дорогий старче", — зазначив Орсі.

Також Орсі додав слова вдячності своєму попереднику.

"Дякуємо тобі за все, що ти нам дав, і за твою глибоку любов до твого народу", — написав він.

"Найбідніший президент світу" Хосе Мухіка: цікаві факти з життя

Getty Images | найбідніший президент світу Хосе Мухіка

Хосе Мухіка був з юності активним громадянином: у молоді роки він брав участь у партизанському русі "Тупамарос" — ліворадикальній уругвайській організації, натхненної ідеями кубинської революції. За це Хосе був кілька разів пораненим, потім його ув'язнили та відправили на 14 років до в'язниці військової хунти, де майже весь час він провів в окремій камері.

На свободу Хосе Мухіка вийшов у 1985 році, коли в Уругваї відновилася демократія.

Упродовж 2005-2008 років був міністром тваринництва, землеробства та рибальства Уругваю. Згодом його було обрано сенатором.

У березні 2010 року Мухіку було обрано президентом Уругваю, на цій посаді він пробув до березня 2015 року.

Погляди на життя Хосе Мухіки

Хосе мав особливі погляди на життя: він був скромною людиною, мав у власності лише свою ферму та Volkswagen Beetle 1987 року випуску. Разом зі своєю дружиною вирощував квіти, а потім продавав, з чого й жив.

Однак і при цьому всіх коштів не залишав собі: близько 90% зарплати під час президентства віддавав на благодійність.

В інтерв'ю для BBC у 2012 році Мухіка розповідав, що не визнає релігій, однак має велику шану до природи.

"У мене немає релігії, але я майже пантеїст: я захоплююся природою. Я захоплююся нею майже так само, як хтось захоплюється магією", — стверджував політик.

Нагадаємо, 14 травня президент Франції Емманюель Макрон розповів про нові санкції і готовність говорити з очільником Кремля Володимиром Путіним за однієї умови.

13 травня у Fox News повідомили, за якої умови президент США Дональд Трамп прилетить до Стамбула на переговори.