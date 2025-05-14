Работали на РФ и готовили взрывы: в Германии и Швейцарии задержали 3 украинцев, — прокуратура

В Германии и Швейцарии арестовали трех украинцев за вероятную агентурную деятельность с целью саботажа на территории ФРГ.

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Об этом сообщает Федеральная прокуратура страны.

Отмечается, что граждан Украины Владислава Т. и Даниила Б. задержали соответственно 9 и 10 мая в Кельне и Констанце. Еще одного их соотечественника, Евгения Б., задержали в кантоне Тургау, Швейцария — он предстанет перед следственным судьей Федерального суда правосудия после его перевода из Швейцарии.

В ордерах на арест арестованным предъявляют обвинения в том, что они дали согласие неким лицам, которые, вероятно, выступали от имени "российских государственных органов" совершить поджоги и взрывы, чтобы повредить грузовым перевозкам в ФРГ. С этой целью обвиняемые должны были отправить из Германии получателям в Украине посылки со взрывными устройствами, которые должны были взорваться во время транспортировки. Чтобы разведать соответствующие транспортные маршруты, один из украинцев в конце марта прислал в Кельн две тестовые посылки, которые содержали, среди прочего, GPS-трекеры.

Напомним, 9 мая 2024 года в Вильнюсе произошел поджог торгового центра IKEA. Впоследствии было установлено, что его совершили два украинца по указанию спецслужб РФ.

Позже пожар случился в варшавском торговом центре Marywilska произошел, он охватил площадь 80 тысяч квадратных метров. В его поджоге обвинили двух украинцев.