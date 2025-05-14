Працювали на РФ й готували вибухи: в Німеччині та Швейцарії затримали 3 українців, — прокуратура

У Німеччині та Швейцарії заарештували трьох українців за ймовірну агентурну діяльність з метою саботажу на території ФРН.

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Про це повідомляє Федеральна прокуратура країни.

Зазначається, що громадян України Владислава Т. та Даніїла Б. затримали відповідно 9 та 10 травня в Кельні та Констанці. Ще одного їхнього співвітчизника, Євгена Б., затримали у кантоні Тургау, Швейцарія — він постане перед слідчим суддею Федерального суду правосуддя після його переведення зі Швейцарії.

В ордерах на арешт заарештованим висувають обвинувачення в тому, що вони дали згоду якимось особам, які, ймовірно, виступали від імені "російських державних органів вчинити підпали та вибухи, щоб зашкодити вантажним перевезенням у ФРН. З цією метою обвинувачені мали надіслати з Німеччини одержувачам в Україні посилки з вибуховими пристроями, які повинні були вибухнути під час транспортування. Щоб розвідати відповідні транспортні маршрути, один з українців наприкінці березня надіслав до Кельна дві тестові посилки, які містили, серед іншого, GPS-трекери.

Нагадаємо, 9 травня 2024 року у Вільнюсі стався підпал торгового центру IKEA. Згодом було встановлено, що його здійснили два українці за вказівкою спецслужб РФ.

Пізніше пожежа трапилась у варшавському торговому центрі Marywilska сталась, вона охопила площу 80 тисяч квадратних метрів. В його підпалі звинуватили двох українців.