Редкий голубой бриллиант весом более 10 карат ушел с молотка на аккуционе за 21 млн долларов

В Женеве продали уникальный голубой бриллиант под названием "Средиземноморская синь" (Mediterranean Blue) весом 10,3 карата. Драгоценный камень, предварительно оцененный в 20 миллионов долларов, был продан частному коллекционеру из США за 17,9 миллиона швейцарских франков (21,5 миллиона долларов).

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Об этом сообщает France24.

Торги стартовали с отметки 9 миллионов швейцарских франков (около 10,8 миллиона долларов) и превратились в настоящую борьбу между участниками, прежде чем лот перешел к новому владельцу. Имя покупателя не разглашается.

По информации аукционного дома, "Средиземноморская синь" — это совершенно новый камень, недавно добытый на легендарных рудниках Куллинан в Южной Африке. С момента своего первого анонса в марте 2024 года бриллиант вызвал большой ажиотаж в профессиональной среде.

Перед окончательным показом в Женеве драгоценный камень был частью дебютной выставки Sotheby's в Абу-Даби в прошлом месяце. Там он экспонировался вместе с семью другими "необычайными" бриллиантами и драгоценностями общей стоимостью более 100 миллионов долларов.

"На вершине пирамиды редкости находятся голубые бриллианты", — заявил руководитель отдела ювелирных изделий Sotheby's в Северной Америке, Европе и на Ближнем Востоке Куиг Брунинг.

Во время аукциона в Женеве он выступил в роли ведущего торгов и назвал "Средиземноморскую синь" "безоговорочно определяющим камнем сезона". Куиг подчеркнул, что это один из лучших голубых бриллиантов, которые когда-либо продавались на Sotheby's.

Однако руководитель одной из крупнейших в Европе онлайн-компаний по продаже бриллиантовых ювелирных изделий 77 Diamonds Тобиас Корминд, назвал сделку "не столь впечатляющей, как ожидалось". По его словам, хотя цена и превысила предварительную оценку, общая экономическая неопределенность, в частности напряжение в торговых отношениях между США и Китаем, могла повлиять на покупателей.

Ранее Фокус писал, что на британском аукционе Henry Aldridge and Son of Devizes в Уилтшире продали письмо, написанное пассажиром, который выжил в катастрофе "Титаника". Его приобрели за рекордные 300 000 фунтов стерлингов (400 000 долларов) — в пять раз дороже ожидаемой стоимости.

Напомним, недавно в Великобритании на аукционе Bonhams продали винтажный мотоцикл Brough Superior 1925 года. За классический байк отдали 276 000 фунтов стерлингов ($367 500).