Рідкісний блакитний діамант вагою понад 10 каратів пішов з молотка на акуціоні за 21 млн доларів

У Женеві продали унікальний блакитний діамант під назвою "Середземноморська синь" (Mediterranean Blue) вагою 10,3 карата. Дорогоцінний камінь, попередньо оцінений у 20 мільйонів доларів, був проданий приватному колекціонеру зі США за 17,9 мільйона швейцарських франків (21,5 мільйона доларів).

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Про це повідомляє France24.

Торги стартували з позначки 9 мільйонів швейцарських франків (близько 10,8 мільйона доларів) і перетворилися на справжню боротьбу між учасниками, перш ніж лот перейшов до нового власника. Ім’я покупця не розголошується.

За інформацією аукціонного дому, "Середземноморська синь" — це абсолютно новий камінь, нещодавно видобутий на легендарних рудниках Куллінан у Південній Африці. З моменту свого першого анонсу в березні 2024 року діамант викликав великий ажіотаж у професійному середовищі.

Перед остаточним показом у Женеві дорогоцінний камінь був частиною дебютної виставки Sotheby’s в Абу-Дабі минулого місяця. Там він експонувався разом із сімома іншими "надзвичайними" діамантами та коштовностями загальною вартістю понад 100 мільйонів доларів.

"На вершині піраміди рідкості знаходяться блакитні діаманти", — заявив керівник відділу ювелірних виробів Sotheby’s у Північній Америці, Європі та на Близькому Сході Куіг Брунінг.

Під час аукціону у Женеві він виступив у ролі ведучого торгів і назвав "Середземноморську синь" "беззаперечно визначальним каменем сезону". Куіг підкреслив, що це один із найкращих блакитних діамантів, які коли-небудь продавали на Sotheby’s.

Однак керівник однієї з найбільших в Європі онлайн-компаній з продажу діамантових ювелірних виробів 77 Diamonds Тобіас Кормінд, назвав угоду "не настільки вражаючою, як очікувалося". За його словами, хоча ціна і перевищила попередню оцінку, загальна економічна невизначеність, зокрема напруження в торгових відносинах між США і Китаєм, могла вплинути на покупців.

Раніше Фокус писав, що на британському аукціоні Henry Aldridge and Son of Devizes у Вілтширі продали лист, написаний пасажиром, який вижив у катастрофі "Титаніка". Його придбали за рекордні 300 000 фунтів стерлінгів (400 000 доларів) — уп'ятеро дорожче за очікувану вартість.

Нагадаємо, нещодавно у Великій Британії на аукціоні Bonhams продали вінтажний мотоцикл Brough Superior 1925 року. За класичний байк віддали 276 000 фунтів стерлінгів ($367 500).