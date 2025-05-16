Возвышалась на пеньке: на родине Мелании Трамп вдруг исчезла ее бронзовая статуя, — AFP (фото)

Бронзовая статуя в Словении, посвященная первой леди Соединенных Штатов Америки Мелании Трамп, была украдена: ее спилили "по самые щиколотки" и вывезли. В конце первого президентского срока Дональда Трампа ее закрепили с помощью бетона и металлических прутьев, но ворам это не помешало.

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О похищении статуи рассказало издание AFP 15 мая.

Статуя, посвященная Мелании Трамп в полный рост, выполненная из бронзы, была установлена недалеко от ее родного города Севница в одноименной общине Споднепосавского региона в 2020 году. Ее установили на пеньке и все это время она возвышалась над полем, однако 13 мая она вдруг исчезла со своего места.

AFP | бронзовая статуя Мелании Трамп в Словении

Американский концептуальный художник Брэд Дауни, автор скульптуры, рассказал, что статуя была спилена "по самые щиколотки", а затем ее вывезли в неизвестном направлении. Автору стало "немного грустно", как он сам признался, когда ему сообщили о похищении.

В то же время Брэд Дауни считает, что похищение статуи, посвященной Мелании Трамп, может быть как-то связано с избранием Дональда Трампа на пост президента Соединенных Штатов Америки.

"Есть ощущение, что это как-то связано с новыми выборами Дональда Трампа, но кто знает", — сказал он в комментарии журналистам.

По его словам, скульптор решил создать новую статую после новостей о том, что предыдущая была уничтожена пожаром. Новая статуя стала ее копией, однако имела другой заложенный смысл — автор описал его как "антипропаганду".

Сейчас правоохранители проводят следственные действия.

Что известно о первой статуе, посвященной Мелании Трамп

Открытые источники | первая статуя в Словении, посвященная Мелании Трамп

Первую статую, изображавшую Меланию Трамп, создал местный художник Алеш Жупевц, когда вырезал ее бензопилой из ствола дерева. У него возникла идея создать такую скульптуру, когда он задался вопросом о том, как местные жители отмечают тот факт, что корни первой леди США достигают их земель.

Как рассказывает словенское медиа siol.net, она была официально открыта в июле 2019 года. Скульптура возвышалась в поселении Рожно вблизи Севницы. Однако первая статуя долго не простояла — поскольку она была деревянной, то быстро сгорела во время пожара, поднявшегося возле неё.

Напомним, 9 мая издание People рассказало, как Мелания Трамп появилась в Белом доме, чтобы представить новую марку с изображением своей предшественницы Барбары Буш.

Также издание The New York Times 8 мая сообщило, что Мелания Трамп провела "шокирующе" мало времени в Белом доме.