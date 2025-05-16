Возвышалась на пеньке: на родине Мелании Трамп вдруг исчезла ее бронзовая статуя, — AFP (фото)
Бронзовая статуя в Словении, посвященная первой леди Соединенных Штатов Америки Мелании Трамп, была украдена: ее спилили "по самые щиколотки" и вывезли. В конце первого президентского срока Дональда Трампа ее закрепили с помощью бетона и металлических прутьев, но ворам это не помешало.
О похищении статуи рассказало издание AFP 15 мая.
Статуя, посвященная Мелании Трамп в полный рост, выполненная из бронзы, была установлена недалеко от ее родного города Севница в одноименной общине Споднепосавского региона в 2020 году. Ее установили на пеньке и все это время она возвышалась над полем, однако 13 мая она вдруг исчезла со своего места.
Американский концептуальный художник Брэд Дауни, автор скульптуры, рассказал, что статуя была спилена "по самые щиколотки", а затем ее вывезли в неизвестном направлении. Автору стало "немного грустно", как он сам признался, когда ему сообщили о похищении.
В то же время Брэд Дауни считает, что похищение статуи, посвященной Мелании Трамп, может быть как-то связано с избранием Дональда Трампа на пост президента Соединенных Штатов Америки.
"Есть ощущение, что это как-то связано с новыми выборами Дональда Трампа, но кто знает", — сказал он в комментарии журналистам.
По его словам, скульптор решил создать новую статую после новостей о том, что предыдущая была уничтожена пожаром. Новая статуя стала ее копией, однако имела другой заложенный смысл — автор описал его как "антипропаганду".
Сейчас правоохранители проводят следственные действия.
Что известно о первой статуе, посвященной Мелании Трамп
Первую статую, изображавшую Меланию Трамп, создал местный художник Алеш Жупевц, когда вырезал ее бензопилой из ствола дерева. У него возникла идея создать такую скульптуру, когда он задался вопросом о том, как местные жители отмечают тот факт, что корни первой леди США достигают их земель.
Как рассказывает словенское медиа siol.net, она была официально открыта в июле 2019 года. Скульптура возвышалась в поселении Рожно вблизи Севницы. Однако первая статуя долго не простояла — поскольку она была деревянной, то быстро сгорела во время пожара, поднявшегося возле неё.
Напомним, 9 мая издание People рассказало, как Мелания Трамп появилась в Белом доме, чтобы представить новую марку с изображением своей предшественницы Барбары Буш.
Также издание The New York Times 8 мая сообщило, что Мелания Трамп провела "шокирующе" мало времени в Белом доме.