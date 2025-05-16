Височіла на пеньку: на батьківщині Меланії Трамп раптом зникла її бронзова статуя, — AFP (фото)

Бронзова статуя у Словенії, присвячена першій леді Сполучених Штатів Америки Меланії Трамп, була вкрадена: її спиляли "по самі щиколотки" та вивезли. Наприкінці першого президентського терміну Дональда Трампа її закріпили за допомогою бетону та металевих прутів, але крадіям це не завадило.

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Про викрадення статуї розповіло видання AFP 15 травня.

Статуя, присвячена Меланії Трамп в повний зріст, виконана з бронзи, була встановлена неподалік її рідного міста Севниця в однойменній общині Споднєпосавського регіону у 2020 році. Її установили на пеньку й весь цей час вона височіла над полем, однак 13 травня вона раптом зникла зі свого місця.

AFP | бронзова статуя Меланії Трамп у Словенії

Американський концептуальний художник Бред Дауні, автор скульптури, розповів, що статую було спиляно "по самі щиколотки", а потім її вивезли у невідомому напрямку. Автору стало "трохи сумно", як він сам зізнався, коли йому повідомили про викрадення.

Водночас Бред Дауні вважає, що викрадення статуї, присвяченої Меланії Трамп, може бути якось пов'язаним з обранням Дональда Трампа на посаду президента Сполучених Штатів Америки.

"Маю відчуття, що це якось пов’язано з новими виборами Дональда Трампа, але хто знає", — сказав він у коментарі журналістам.

За його словами, скульптор вирішив створити нову статую після новин про те, що попередню було знищено пожежею. Нова статуя стала її копією, однак мала інший закладений зміст — автор описав його як "антипропаганду".

Наразі правоохоронці провадять слідчі дії.

Що відомо про першу статую, присвячену Меланії Трамп

Відкриті джерела | перша статуя у Словенії, присвячена Меланії Трамп

Першу статую, що зображувала Меланію Трамп, створив місцевий художник Алеш Жупевц, коли вирізав її бензопилою зі стовбура дерева. У нього виникла ідея створити таку скульптуру, коли він поставив собі питання про те, як місцеві мешканці відзначають той факт, що коріння першої леді США сягає їхніх земель.

Як розповідає словенське медіа siol.net, її було офіційно відкрито у липні 2019 року. Скульптура височіла у поселенні Рожно поблизу Севниці. Однак перша статуя довго не простояла — оскільки вона була дерев'яною, то швидко згоріла під час пожежі, що здійнялася біля неї.

Нагадаємо, 9 травня видання People розповіло, як Меланія Трамп з'явилася у Білому домі, аби презентувати нову марку із зображенням своєї попередниці Барбари Буш.

Також видання The New York Times 8 травня повідомило, що Меланія Трамп провела "шокуюче" мало часу у Білому домі.