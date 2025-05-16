Наехала на женщину и "начала нервничать": в Барселоне водитель влетела в толпу (видео)

Машина "протаранила" толпу болельщиков, которые собрались возле стадиона перед футбольным матчем испанских команд. Водителя арестовала полиция, часть пострадавших госпитализировали.

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Об инциденте 16 мая сообщили в Reuters.

На стадионе, под которым произошло ДТП, 15 мая проходил матч между командами клубов "Эспаньол" и "Барселона". Полиция заверила, что опасности для футбольных фанатов, которые находились внутри, не было.

Региональный президент Каталонии Сальвадор Илла заверил, что пострадавшие получили "незначительные" травмы и отверг версию об умышленном нападении. Водителя арестовали по подозрению в опасном вождении и причинении телесных повреждений.

В испанском издании The Olive Press передали, что по крайней мере 15 болельщиков получили травмы. На видео, обнародованных в соцсетях, видно как белая машина проезжает сквозь толпу, сбивая людей. Машину преследовали разъяренные фанаты и вооруженные правоохранители.

Каталонская полиция проинформировала об аресте женщины, которая была за рулем. Нескольким пострадавшим понадобилась срочная медицинская помощь. Отмечается, что наезд произошел за 90 минут до начала матча, когда болельщики ждали прибытия командного автобуса.

Через 5 минут после начала игры часть фанатов "Эспаньолы" встали со своих мест в знак протеста против продолжения матча. На 8-й минуте игру ненадолго прервали, пока полиция сообщала о происшествии судье. Инцидент омрачил успех "Барселоны", которая победила со счетом 2:0.

В The Tribune со ссылкой на службы экстренной помощи передали, что 7 пострадавших доставили в ближайшие больницы. Остальным болельщикам оказали медицинскую помощь на месте.

В The Times обратили внимание на то, что на видео также видно, как машину перед наездом на толпу окружили возмущенные болельщики и бросали в нее неизвестные предметы. После этого машина ускорилась и начала "таранить" толпу. Впоследствии, по словам свидетелей, водитель попыталась отъехать.

"Очевидцы рассказывают, что за рулем была женщина, которая начала нервничать, когда ее машину трясло, и она начала ездить вперед-назад против толпы", — рассказали на радиостанции Cope.

Выяснилось, что водитель белого Peugeot 208 наехала на женщину, и та осталась под машиной. Шокированные болельщики, которые стояли поблизости, начали расшатывать машину, чтобы вытащить пострадавшую. Водителя призвали остановиться, но она занервничала и наоборот резко поехала вперед, нанеся травмы еще большему количеству людей. Предварительно, первую пострадавшую госпитализировали.

Напомним, в The Telegraph 16 мая сообщили, что экс-директор ФБР Джеймс Коми опубликовал фото мушель, сделанное во время прогулки по пляжу. Теперь его призывают посадить, обвиняя в призыве к убийству президента США Дональда Трампа.

В Politico информировали, что 21-летнему украинцу предъявили обвинение в поджоге дома премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Его арестовали и держат под стражей.