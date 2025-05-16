Наїхала на жінку і "почала нервувати": у Барселоні водійка влетіла у натовп (відео)

Машина «протаранила» натовп вболівальників, які зібралися поблизу стадіону перед футбольним матчем іспанських команд. Водійку арештувала поліція, частину постраждалих госпіталізували.

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Про інцидент 16 травня повідомили у Reuters.

На стадіоні, під яким сталася ДТП, 15 травня проходив матч між командами клубів "Еспаньйол" та "Барселона". Поліція запевнила, що небезпеки для футбольних фанатів, які перебували всередині, не було.

Регіональний президент Каталонії Сальвадор Ілла запевнив, що постраждалі отримали "незначні" травми й відкинув версію про навмисний напад. Водійку арештували за підозрою в небезпечному водінні та заподіянні тілесних ушкоджень.

В іспанському виданні The Olive Press передали, що принаймні 15 вболівальників отримали травми. На відео, оприлюднених у соцмережах, видно як біла автівка проїжджає крізь натовп, збиваючи людей. Машину переслідували розлючені фанати та озброєні правоохоронці.

Каталонська поліція проінформувала про арешт жінки, яка була за кермом. Кільком постраждалим знадобилася термінова медична допомога. Зазначається, що наїзд стався за 90 хвилин до початку матчу, коли вболівальники чекали на прибуття командного автобуса.

Через 5 хвилин після початку гри частина фанатів "Еспаньйоли" встали зі своїх місць на знак протесту проти продовження матчу. На 8-й хвилині гру ненадовго перервали, поки поліція повідомляла про подію судді. Інцидент затьмарив успіх "Барселони", яка перемогла з рахунком 2:0.

У The Tribune з посиланням на служби екстреної допомоги передали, що 7 постраждалих доставили до найближчих лікарень. Решті вболівальників надали медичну допомогу на місці.

У The Times звернули увагу на те, що на відео також видно, як машину перед наїздом на натовп оточили обурені вболівальники й кидали у неї невідомі предмети. Після цього автівка прискорилась та почала "таранити" натовп. Згодом, зі слів свідків, водійка спробувала від’їхати.

"Очевидці розповідають, що за кермом була жінка, яка почала нервувати, коли її машину трясло, і вона почала їздити вперед-назад проти натовпу", — розповіли на радіостанції Cope.

З’ясувалось, що водійка білого Peugeot 208 наїхала на жінку, і та залишилась під машиною. Шоковані вболівальники, які стояли поблизу, почали розхитувати машину, щоб витягти постраждалу. Водійку закликали зупинитись, але вона занервувала й навпаки різко поїхала вперед, завдавши травм ще більшій кількості людей. Попередньо, першу постраждалу госпіталізували.

Нагадаємо, у The Telegraph 16 травня повідомили, що ексдиректор ФБР Джеймс Комі опублікував фото мушель, зроблене під час прогулянки пляжем. Тепер його закликають ув’язнити, звинувачуючи у заклику до вбивства президента США Дональда Трампа.

У Politico інформували, що 21-річному українцю висунули звинувачення у підпалі будинку прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера. Його заарештували й тримають під вартою.