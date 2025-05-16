Тонны пайков на 100 млн долларов гниют на складах после сокращения Трампом международной помощи

Источники сообщают, что запасы продовольствия застряли из-за сокращений USAID и находятся под угрозой истечения срока годности. Ими можно было кормить более миллиона человек в течение трех месяцев.

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Об этом пишет Reuters.

Продовольственные пайки, которых хватило бы для обеспечения 3,5 млн человек в течение месяца, гниют на складах по всему миру из-за сокращения помощи со стороны США и рискуют стать непригодными для использования, сообщают пять человек, знакомых с ситуацией.

Продовольственная помощь на складе Edesia Nutrition в Норт-Кингстауне, Род-Айленд, США Фото: Соцсети

По словам трех человек, ранее работавших в Агентстве США по международному развитию, и двух источников из других гуманитарных организаций, запасы продовольствия застряли на четырех складах правительства США с момента принятия администрацией Трампа в январе решения о сокращении глобальных программ помощи. Так, часть из продовольственных пайков находится на складе Edesia Nutrition в Норт-Кингстауне, Род-Айленд.

Срок годности некоторых пайков истекает уже в июле. И после их скорей всего сожгут, или отправят на корм для животных. Это высококалорийное печенье, растительное масло и обогащенные злаки.

На складах, находящихся в ведении Бюро гуманитарной помощи USAID (BHA), хранится от 60 000 до 66 000 тонн продовольствия, закупленного у американских фермеров и производителей. Стоимость его – около 100 миллиона долларов.

В недатированной инвентарной описи складов, расположенных в Джибути, ЮАР, Дубае и Хьюстоне, указано, что на них находится более 66 000 тонн товаров, включая высококалорийное печенье, растительное масло и обогащенные злаки.

По данным анализа агентства Reuters, проведенного с использованием данных Всемирной продовольственной программы — крупнейшей в мире гуманитарной организации, — этого продовольствия хватило бы для того, чтобы прокормить более миллиона человек в течение трех месяцев или все население Газы в течение полутора месяцев.

По данным ООН, одна тонна продовольствия, которое обычно включает зерновые, бобовые и масло, может удовлетворить ежедневную потребность примерно 1660 человек.

Роспуск USAID и сокращение расходов на гуманитарную помощь президентом Дональдом Трампом происходят на фоне роста уровня голода во всем мире из-за конфликтов и изменения климата. По данным Всемирной продовольственной программы, 343 миллиона человек сталкиваются с острым уровнем продовольственной нехватки во всем мире. Из них 1,9 миллиона человек находятся на грани голода. Большинство из них находятся в секторе Газа и Судане, а также в анклавах Южного Судана, Гаити и Мали. И именно для них и предназначался застрявший на складах груз.

Продовольственная помощь на складе Edesia Nutrition в Норт-Кингстауне, Род-Айленд, США Фото: Соцсети

Представитель Госдепартамента, который курирует деятельность USAID, заявил, что ведомство работает над обеспечением бесперебойного продолжения программ помощи.

Но при этом предложение о передаче запасов продовольствия организациям по оказанию помощи, которые могут их распределить, отложено. План ожидает одобрения Управления иностранной помощи Госдепартамента, сообщили два бывших источника USAID.

Офис возглавляет Джереми Левин, 28-летний бывший сотрудник Департамента эффективности государственного управления Илона Маска, который сейчас курирует ликвидацию USAID.

Напомним, USAID планирует уволить почти весь свой персонал в два этапа 1 июля и 2 сентября, поскольку агентство готовится к закрытию, согласно уведомлению, поданному в Конгресс в марте. Два бывших источника USAID заявили, что многие из критически важных сотрудников, необходимых для управления складами или перемещения поставок, уедут в июле.

Напомним, из-за закрытия USAID украинцы с ВИЧ, жизнь которых поддерживает ретровирусная терапия, могут оказаться без лекарств.

А в марте 2025 года Соединенные штаты Америки отменили 83% программ USAID из-за того, что те якобы не отвечают интересам США.