Без лекарств и поддержки: закрытие USAID угрожает жизни 100 тысячам украинцев с ВИЧ, — Politico

Украинцы с ВИЧ, жизнь которых поддерживает ретровирусная терапия, могут оказаться без лекарств из-за решения Соединенных Штатов Америки приостановить работу USAID. Чтобы оптимизировать расходы, лаборатория тестирования почти не работает. Пациенты тревожатся из-за войны и проблем с лекарствами, медики и общественные организации — из-за неопределенности. При этом запасов лекарств хватит не надолго.

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О последствиях решения президента США Дональда Трампа по USAID написало Politico.

Медиа пообщалось с представителями общественных организаций, которые в Украине занимаются людьми с ВИЧ, и с врачами Черниговского диагностического центра. Кроме того, получили ответ от Госдепа США и Центра общественного здоровья МОЗ Украины. Тема разговора — ситуация с эпидемией СПИДа в Украине, о 10 тысячах новых больных только в Черниговской области и о недостатке средств на препараты. Под угрозой — жизнь 116 тыс. людей с ВИЧ, объясняется в статье.

"У нас никогда раньше не было такого апокалипсиса", — привели журналисты слова руководительницы Черниговской сети людей с ВИЧ Анжелы Моисеенко.

Politico напомнило, что Белый дом отменил финансирование всех программ USAID на 90 дней, затем — добавили еще 30 (до 20 мая). Каким будет новое решение американской администрации — никто не знает, написало медиа. При этом деньги, которые шли на лечение украинцев с ВИЧ, все же поступали, но в ограниченном количестве. Медики заявили журналистам, что лечебных препаратов хватит до ноября 2025 года. В то же время максимально сократили тестирование и профилактику, чтобы все средства направлять на лекарства.

"Медицинский персонал и пациенты боятся, что у них не будет средств для контроля смертельной инфекционной болезни", — написало медиа.

В статье также рассказали об источниках средств на борьбу с эпидемией СПИДа в Украине: страна на втором месте по количеству больных (после РФ). Указано, что в 2023-24 годах США выделили 16 млн долл. на антиретровирусную терапию. Второй донор — Глобальный фонд (международная организация по финансированию и партнерству), который на треть финансировался американцами. Третий донор — программы ВОЗ в Украине: они получали 17% средств от США и сумма уже уменьшилась на 8 млн долл. Не ожидают помощь и от других западных партнеров, пояснило Politico.

"Есть надежда, что страны поймут, что остановка распространения таких заболеваний, как ВИЧ, все же соответствуют новым приоритетам [то есть обороне и безопасности]", — говорится в статье.

Трамп и USAID — детали

Отметим, в январе 2025 года Дональд Трамп согласился приостановить работу USAID в соответствии с предложением Департамента эффективности, возглавляемого миллиардером Илоном Маском. Среди прочего, закрытие программ финансирования коснулось и Украины. На портале украинского подразделения USAID указано, что деньги американцев помогали покупать генераторы для школ и больниц, шли на правительственные реформы и кибербезопасность, а также — на медицинскую сферу.

Напоминаем, в марте на портале Research Professional News сообщили, что Дональд Трамп планирует новое решение, которое касается исследований вакцины от ВИЧ.