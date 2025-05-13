Без ліків та підтримки: закриття USAID загрожує життю 100 тисячам українців з ВІЛ, — Politico

Українці з ВІЛ, життя яких підтримує ретровірусна терапія, можуть опинитись без ліків через рішення Сполучених Штатів Америки призупинити роботу USAID. Щоб оптимізувати витрати, лабораторія тестування майже не працює. Пацієнти тривожаться через війну та проблеми з ліками, медики й громадські організації — через невизначеність. При цьому запасів ліків вистачить не надовго.

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Про наслідки рішення президента США Дональда Трампа щодо USAID написало Politico.

Медіа поспілкувалось з представниками громадських організацій, які в Україні опікуються людьми з ВІЛ, та з лікарями Чернігівського діагностичного центру. Крім того, отримали відповідь від Держдепу США та Центру громадського здоров’я МОЗ України. Тема розмови — ситуація з епідемією СНІД в Україні, про 10 тисяч нових хворих лише у Чернігівській області та про нестачу коштів на препарати. Під загрозою — життя 116 тис. людей з ВІЛ, пояснюється у статті.

"У нас ніколи раніше не було такого апокаліпсиса", — навели журналісти слова очільниці Чернігівської мережі людей з ВІЛ Анжели Мойсеєнко.

Politico нагадало, що Білий дім скасував фінансування усіх програм USAID на 90 днів, потім — додали ще 30 (до 20 травня). Яким буде нове рішення американської адміністрації — ніхто не знає, написало медіа. При цьому гроші, які йшли на лікування українців з ВІЛ, все ж надходили, але в обмеженій кількості. Медики заявили журналістам, що лікувальних препаратів вистачить до листопада 2025 року. Водночас максимально скоротили тестування та профілактику, щоб усі кошти направляти на ліки.

"Медичний персонал та пацієнти бояться, що у них не буде засобів для контролю смертельної інфекційної хвороби", — написало медіа.

У статті також розповіли про джерела коштів на боротьбу з епідемією СНІД в Україні: країна на другому місці за кількістю хворих (після РФ). Вказано, що у 2023-24 роках США виділили 16 млн дол. на антиретровірусну терапію. Другий донор — Глобальний фонд (міжнародна організація з фінансування та партнерства), який на третину фінансувався американцями. Третій донор — програми ВООЗ в Україні: вони отримували 17% коштів від США і сума вже зменшилась на 8 млн дол. Не очікують допомогу й від інших західних партнерів, пояснило Politico.

"Є сподівання, що країни зрозуміють, що зупинення поширення таких захворювань, як ВІЛ, все ж відповідають новим пріоритетам [тобто обороні та безпеці]", – ідеться у статті.

Трамп та USAID — деталі

Зазначимо, у січні 2025 року Дональд Трамп погодився призупинити роботу USAID відповідно до пропозиції Департаменту ефективності, очолюваного мільярдером Ілоном Маском. Серед іншого, закриття програм фінансування торкнулось й України. На порталі української підрозділу USAID вказано, що гроші американців допомагали купувати генератори для шкіл та лікарень, йшли на урядові реформи та кібербезпеку, а також — на медичну сферу.

Нагадуємо, у березні на порталі Research Professional News повідомили, що Дональд Трамп планує нове рішення, яке стосується досліджень вакцини від ВІЛ.