Тонни пайків на 100 млн доларів гниють на складах після скорочення Трампом міжнародної допомоги

Джерела повідомляють, що запаси продовольства застрягли через скорочення USAID і перебувають під загрозою закінчення терміну придатності. Ними можна було годувати понад мільйон людей протягом трьох місяців.

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Про це пише Reuters.

Продовольчі пайки, яких вистачило б для забезпечення 3,5 млн осіб упродовж місяця, гниють на складах по всьому світу через скорочення допомоги з боку США і ризикують стати непридатними для використання, повідомляють п'ятеро людей, обізнаних із ситуацією.

Продовольча допомога на складі Edesia Nutrition у Норт-Кінгстауні, Род-Айленд, США Фото: Соцсети

За словами трьох осіб, які раніше працювали в Агентстві США з міжнародного розвитку, і двох джерел з інших гуманітарних організацій, запаси продовольства застрягли на чотирьох складах уряду США з моменту ухвалення адміністрацією Трампа в січні рішення про скорочення глобальних програм допомоги. Так, частина з продовольчих пайків перебуває на складі Edesia Nutrition у Норт-Кінгстауні, Род-Айленд.

Термін придатності деяких пайків закінчується вже в липні. І після їх скоріше за все спалять, або відправлять на корм для тварин. Це висококалорійне печиво, рослинна олія та збагачені злаки.

На складах, що перебувають у віданні Бюро гуманітарної допомоги USAID (BHA), зберігається від 60 000 до 66 000 тонн продовольства, закупленого в американських фермерів і виробників. Вартість його — близько 100 мільйона доларів.

У недатованому інвентарному описі складів, розташованих у Джібуті, ПАР, Дубаї та Г'юстоні, зазначено, що на них перебуває понад 66 000 тонн товарів, включно з висококалорійним печивом, олією та збагаченими злаками.

За даними аналізу агентства Reuters, проведеного з використанням даних Всесвітньої продовольчої програми — найбільшої у світі гуманітарної організації, — цього продовольства вистачило б для того, щоб прогодувати більше ніж мільйон осіб упродовж трьох місяців або все населення Гази упродовж півтора місяця.

За даними ООН, одна тонна продовольства, яке зазвичай включає зернові, бобові та олію, може задовольнити щоденну потребу приблизно 1660 осіб.

Розпуск USAID і скорочення витрат на гуманітарну допомогу президентом Дональдом Трампом відбуваються на тлі зростання рівня голоду в усьому світі через конфлікти і зміни клімату. За даними Всесвітньої продовольчої програми, 343 мільйони людей стикаються з гострим рівнем продовольчої нестачі в усьому світі. З них 1,9 мільйона осіб перебувають на межі голоду. Більшість із них перебувають у секторі Газа і Судані, а також в анклавах Південного Судану, Гаїті та Малі. І саме для них і призначався вантаж, що застряг на складах.

Продовольча допомога на складі Edesia Nutrition у Норт-Кінгстауні, Род-Айленд, США Фото: Соцсети

Представник Держдепартаменту, який курирує діяльність USAID, заявив, що відомство працює над забезпеченням безперебійного продовження програм допомоги.

Але при цьому пропозицію про передачу запасів продовольства організаціям з надання допомоги, які можуть їх розподілити, відкладено. План очікує схвалення Управління іноземної допомоги Держдепартаменту, повідомили два колишні джерела USAID.

Офіс очолює Джеремі Левін, 28-річний колишній співробітник Департаменту ефективності державного управління Ілона Маска, який зараз курирує ліквідацію USAID.

Нагадаємо, USAID планує звільнити майже весь свій персонал у два етапи 1 липня і 2 вересня, оскільки агентство готується до закриття, згідно з повідомленням, поданим до Конгресу в березні. Два колишніх джерела USAID заявили, що багато хто з критично важливих співробітників, необхідних для управління складами або переміщення постачань, поїдуть у липні.

Нагадаємо, через закриття USAID українці з ВІЛ, життя яких підтримує ретровірусна терапія, можуть опинитися без ліків.

А в березні 2025 року Сполучені штати Америки скасували 83% програм USAID через те, що ті нібито не відповідають інтересам США.