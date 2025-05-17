В Швеции умер дипломат, который ранее работал в Украине и несколько дней назад подозревался в шпионаже.

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Об этом сообщает Ехргеѕѕепѕеп со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Мужчине было около 50 лет. Его задержали в выходные во время операции Службы безопасности Швеции (СЕПО), а затем арестовали. Его подозревали в сборе или передаче информации в интересах иностранного государства, что могло нанести ущерб безопасности Швеции. Местом вероятного правонарушения отметили Стокгольм, где подозреваемый мог действовать в период с 1 по 11 мая этого года.

Во вторник его отпустили из-под стражи, хотя подозрения остались в силе. По словам главного прокурора по вопросам национальной безопасности Пера Линдквиста, решение об освобождении было принято из-за отсутствия достаточных оснований для дальнейшего содержания под стражей, но расследование продолжается.

В ночь после освобождения дипломат умер. Его смерть подтвердил адвокат Антон Стрёнд — он добавил, что "это очень трагическая новость" и выразил соболезнования семье покойного.

Отмечается, что после освобождения дипломат сам обратился в полицию с жалобой на нападение и ненадлежащее обращение со стороны правоохранителей во время ареста. Адвокат сообщил, что дело передали в специальные следственные органы.

Умерший долгое время работал в Министерстве иностранных дел Швеции, большую часть карьеры провел за пределами Европы. В последние годы занимал должность посла в одной из стран, которая имеет напряженные отношения с Западом. Одним из направлений его работы была Украина.

МИД Швеции в письме к изданию подтвердил, что сотрудник дипломатической службы найден мертвым. Точная причина смерти пока не сообщается.

Напомним, в Швеции мужчину озадачил "камень" в лесу. Он начал двигаться и прыгнул в воду.

Недавно у побережья Швеции нашли шесть затонувших кораблей. Найденные суда датируются периодом от Средневековья до XVII века.