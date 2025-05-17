У Швеції раптово помер підозрюваний в шпіонажі дипломат, який працював в Україні

У Швеції помер дипломат, який раніше працював в Україні та декілька днів тому підозрювався у шпигунстві.

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Про це повідомляє Еxpressen з посиланням на джерела у правоохоронних органах.

Чоловіку було близько 50 років. Його затримали у вихідні під час операції Служби безпеки Швеції (СЕПО), а згодом арештували. Його підозрювали у збиранні або передачі інформації в інтересах іноземної держави, що могло завдати шкоди безпеці Швеції. Місцем ймовірного правопорушення зазначилиСтокгольм, де підозрюваний міг діяти у період з 1 по 11 травня цього року.

У вівторок його відпустили з-під варти, хоча підозри залишилися чинними. За словами головного прокурора з питань національної безпеки Пера Ліндквіста, рішення про звільнення було прийнято через відсутність достатніх підстав для подальшого тримання під вартою, але розслідування триває.

У ніч після звільнення дипломат помер. Його смерть підтвердив адвокат Антон Стрьонд — він додав, що "це надзвичайно трагічна новина" та висловив співчуття родині покійного.

Зазначається, що після звільнення дипломат сам звернувся до поліції зі скаргою на напад та неналежне поводження з боку правоохоронців під час арешту. Адвокат повідомив, що справу передали до спеціальних слідчих органів.

Померлий тривалий час працював у Міністерстві закордонних справ Швеції, більшу частину кар’єри провів за межами Європи. Протягом останніх років обіймав посаду посла в одній з країн, яка має напружені відносини із Заходом. Одним із напрямків його роботи була Україна.

МЗС Швеції у листі до видання підтвердило, що співробітника дипломатичної служби знайдено мертвим. Точна причина смерті поки що не повідомляється.

Нагадаємо, у Швеції чоловіка спантеличив "камінь" в лісі. Він почав рухатись та стрибнув у воду.

Нещодавно біля узбережжя Швеції знайшли шість затонулих кораблів. Знайдені судна датуються періодом від Середньовіччя до XVII століття.