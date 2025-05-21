Оказался украинцем: задержан третий подозреваемый в поджоге дома Стармера
Столичная полиция Великобритании предъявила обвинения третьему лицу по делу о предполагаемых поджогах объектов недвижимости и автомобиля премьер-министра страны Кира Стармера.
Об этом сообщает Sky News.
По данным полиции, 34-летнему Петру Починку из северного Лондона предъявлено обвинение в сговоре с целью совершения поджога с намерением поставить жизнь людей под угрозу. Он был арестован в понедельник, 19 мая, и мужчина должен предстать перед Вестминстерским магистратским судом.
Издание отмечает, что Петр Починок обвиняется в сговоре с двумя другими обвиняемыми "и другими неизвестными лицами" с целью повреждения имущества с помощью огня, с намерением сделать это, а также с намерением или по неосторожности относительно того, была ли поставлена под угрозу жизнь людей.
Починок — второй гражданин Украины, причастный к инцидентам. Первый — 21-летний Роман Лавринович, которому было выдвинуто три обвинения в поджоге и намерении подвергнуть опасности. Также обвинения получил гражданин Румынии 26-летний Станислав Карпюк, гражданин Румынии.
Пожары, связанные со Стармером: что известно
Напомним, что первый поджог случился в четверг, 8 мая. Тогда из-за пожара был поврежден автомобиль Toyota Rav 4. Позже выяснилось, что транспортное средство ранее принадлежало Стармеру.
Через два дня случился второй инцидент. Тогда было совершено нападение на квартиру в Ислингтоне, которая в 1990-х годах принадлежала Киру Стармеру.
Через некоторое время в понедельник, 12 мая, было совершено нападение на семейный дом Кира Стармера, расположенный в Тафнелл-парке. Сейчас британский чиновник сдает его в аренду невестке. В результате поджогов пострадавших нет, зафиксированы лишь незначительные повреждения.
Первого подозреваемого по делу о поджоге дома Стармера задержали 18 мая. Второй обвиняемый в поджоге дома премьер-министра Великобритании Кира Стармера оказался выходцем из Украины, который впоследствии получил гражданство Румынии.