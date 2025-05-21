Виявився українцем: затримано третього підозрюваного у підпалі будинку Стармера

Столична поліція Великої Британії висунула обвинувачення третій особі у справі про ймовірні підпали об’єктів нерухомості та автомобіля прем’єр-міністра країни Кіра Стармера.

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Про це повідомляє Sky News.

За даними поліції, 34-річному Петру Починку з північного Лондона висунуте обвинувачення у змові з метою вчинення підпалу з наміром поставити життя людей під загрозу. Його було заарештовано в понеділок, 19 травня, й чоловік має постати перед Вестмінстерським магістратським судом.

Видання зазначає, що Петро Починок звинувачується у змові з двома іншими обвинуваченими "та іншими невідомими особами" з метою пошкодження майна за допомогою вогню, з наміром зробити це, а також з наміром або з необережністю щодо того, чи було поставлено під загрозу життя людей.

Починок — другий громадянин України, причетний до інцидентів. Перший — 21-річний Роман Лавринович, якому було висунуто три обвинувачення у підпалі та намірі наразити на небезпеку. Також обвинувачення отримав громадянин Румунії 26-річний Станіслав Карпюк.

Пожежі, пов'язані зі Стармером: що відомо

Нагадаємо, що перший підпал трапився у четвер, 8 травня. Тоді через пожежу було пошкоджено автомобіль Toyota Rav 4. Пізніше з'ясувалося, що транспортний засіб раніше належав Стармеру.

Через два дні трапився другий інцидент. Тоді було скоєно напад на квартиру в Іслінгтоні, яка у 1990-х роках належала Кіру Стармеру.

Через деякий час у понеділок, 12 травня, було скоєно напад на сімейний будинок Кіра Стармера, розташований у Тафнелл-парку. Наразі британський посадовець здає його в оренду невістці. Внаслідок підпалів постраждалих немає, зафіксовано лише незначні ушкодження.

Першого підозрюваного у справі про підпал будинку Стармера затримали 18 травня. Другий обвинувачений у підпалі будинку прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера виявився вихідцем з України, який згодом отримав громадянство Румунії.