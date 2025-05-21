От оскорблений в соцсетях до ринга: депутаты Словакии устроят боксерский поединок (видео)

В Словакии в июне может состояться настоящий боксерский поединок между депутатом Европарламента Миланом Мазуреком и депутатом Давидом Деем. Они решили выйти на ринг после долгого конфликта в соцсетях.

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Об этом сообщает издание Bratislavak.sk.

Депутаты уже долгое время обмениваются сообщениями в соцсетях. Давид Дэй публично бросил вызов депутату Европарламента Милану Мазуреку из движения "Республика" на боксерский поединок, заявив, что ему "надоело" обмениваться сообщениями.

В своем видеообращении Дэй не сдерживал эмоций, назвав Мазурека "нацистом" и напомнив ему об инциденте с нападением на арабскую семью в Братиславе.

"Ты прежде всего нацист, который хотел бросать в людей брусчаткой", — заявил депутат.

Оппонент ответил также оскорблениями. Он назвал Дея "созданием из "Прогрессивной Словакии" и намекал на гендерную идентичность.

Весь конфликт завершился приглашением на боксерский поединок.

"Раз у тебя такие сильные слова и ты хочешь соревноваться физически, я согласен. Давай не будем спорить здесь, в социальных сетях. Поэтому я бросаю тебе вызов, давай сделаем боксерский поединок. Ты, такой способный парень, не можешь бояться какого-то либерала, прогрессивного", — заявил Давид Дэй.

Оппонент решил принять вызов. Однако Милан Мазурек отметил, что у противника есть преимущество в весе и опыт бокса, которого нет у него самого. Депутат предоставил Дэю право выбрать выходные в июне для проведения боя.

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