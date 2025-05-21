Від образ у соцмережах до рингу: депутати Словаччини влаштують боксерський поєдинок (відео)

У Словаччині в червні може відбутися справжній боксерський поєдинок між депутатом Європарламенту Міланом Мазуреком та депутатом Давідом Деєм. Вони вирішили вийти на ринг після довгого конфлікту в соцмережах.

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Про це повідомляє видання Bratislavak.sk.

Депутати вже довгий час обмінюються повідомленнями в соцмережах. Давід Дей публічно кинув виклик депутату Європарламенту Мілану Мазуреку з руху "Республіка" на боксерський поєдинок, заявивши, що йому "набридло" обмінюватися повідомленнями.

У своєму відеозверненні Дей не стримував емоцій, назвавши Мазурека "нацистом" і нагадавши йому про інцидент з нападом на арабську сім'ю у Братиславі.

"Ти насамперед нацист, який хотів кидати в людей бруківкою", — заявив депутат.

Опонент відповів також образами. Він назвав Дея "створінням із "Прогресивної Словаччини" та натякав на гендерну ідентичність.

Весь конфлікт завершився запрошенням на боксерський поєдинок.

"Оскільки в тебе такі сильні слова і ти хочеш змагатися фізично, я згоден. Давай не сперечатимемося тут, у соціальних мережах. Тому я кидаю тобі виклик, давай зробимо боксерський поєдинок. Ти, такий здібний хлопець, не можеш боятися якогось ліберала, прогресивного", — заявив Давід Дей.

Опонент вирішив прийняти виклик. Однак Мілан Мазурек зазначив, що у противника є перевага у вазі та досвід боксу, якого немає у нього самого. Депутат надав Дею право вибрати вихідні у червні для проведення бою.

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