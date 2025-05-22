Возле популярного острова в Европе произошло сильное землетрясение: толчки ощутили несколько стран (видео)

Возле греческого острова Крит произошло землетрясение магнитудой 6,1 балла. Толчки могли почувствовать жители Греции, Турции и Израиля.

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Об этом пишет Reuters.

В четверг, 22 мая, службы экстренной помощи находились в состоянии повышенной готовности на Крите после землетрясения. Пожарная бригада заявила, что пока не получила никаких вызовов о помощи, а также сообщений о серьезных повреждениях имущества.

Согласно сообщениям в соцсети X, землетрясение, которое произошло в 79 км от города Ираклион в 6:19 утра, всколыхнуло местных жителей и туристов, которые отдыхали на острове в начале летнего сезона.

В частности, на видео с камер видеонаблюдения видно, как горшки с растениями на балконе дрожат в течение нескольких секунд.

Отметим, что Греция является одной из наиболее благоприятных стран для землетрясений. В начале этого года в течение недель толчки были ощутимы на популярном туристическом острове Санторини, что побудило тысячи людей эвакуироваться и закрывать школы.

Напомним, 15 мая в Турции, в районе Кулу провинции Конья произошло землетрясение магнитудой 5,2. Отмечается, что землетрясение ощущалось также в столице Анкаре и соседних провинциях, в частности в Чанкыры. По сообщению, некоторые жители, почувствовав толчки, покинули свои дома и рабочие места.

Фокус также писал ранее, что 11 мая землетрясение магнитудой 4,4 всколыхнуло соседнюю Румынию и ощущалось в частности в Измаильском районе Одесской области. "Дрожь Земли" произошла на глубине 125 километров.