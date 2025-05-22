Біля популярного острова в Європі стався сильний землетрус: поштовхи відчули декілька країн (відео)

Біля грецького острова Крит стався землетрус магнітудою 6,1 бала. Поштовхи могли відчути жителі Греції, Туреччини та Ізраїлю.

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Про це пише Reuters.

У четвер, 22 травня, служби екстреної допомоги перебували в стані підвищеної готовності на Криті після землетрусу. Пожежна бригада заявила, що поки що не отримала жодних викликів про допомогу, а також повідомлень про серйозні пошкодження майна.

Згідно з дописами в соцмережі X, землетрус, який стався за 79 км від міста Іракліон о 6:19 ранку, сколихнув місцевих жителів та туристів, які відпочивали на острові на початку літнього сезону.

Зокрема, на відео з камер відеоспостереження видно, як горщики з рослинами на балконі тремтять протягом кількох секунд.

Зазначимо, що Греція є однією з найбільш сприятливих країн для землетрусів. На початку цього року протягом тижнів поштовхи були відчуті на популярному туристичному острові Санторіні, що спонукало тисячі людей евакуюватися та закривати школи.

Нагадаємо, 15 травня в Туреччині, у районі Кулу провінції Конья стався землетрус магнітудою 5,2. Зазначається, що землетрус відчувався також у столиці Анкарі та сусідніх провінціях, зокрема в Чанкири. За повідомленням, деякі мешканці, відчувши поштовхи, залишили свої домівки та робочі місця.

Фокус також писав раніше, що 11 травня землетрус магнітудою 4,4 сколихнув сусідню Румунію та відчувався зокрема в Ізмаїльському районі Одеської області. "Тремтіння Землі" відбулося на глибині 125 кілометрів.