Тело ректора московского ВУЗа Чеснокова нашли в голове памятника "Родина-мать" (фото)

Смерть 68-летнего Николая Чеснокова внутри памятника "Родина-мать" в Волгограде произошла неожиданно. Ректор МГАФК проник туда незаконно, уверены правоохранители.

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Правоохранители начали проверку инцидента, сообщил источник агентства "РИА Новости".

Его смерть не носит криминального характера. Предположительно, мужчине стало плохо во время экскурсии, сообщили в Следкоме РФ.

По сообщениям росСМИ, скончался ректор Московской государственной академии физической культуры (МГАФК), 68-летний Николай Чесноков. Предварительно у него случился сердечный приступ во время экскурсии.

Николай Чесноков является ректором МГАФК

Медиа Shot пишет, что причиной смерти Чеснокова стал оторвавшийся тромб. Он поднялся наверх вместе с группой и почувствовал недомогание. Попытки оказать первую помощь были безуспешными, мужчина скончался до прибытия врачей.

В Волгограде проводился фестиваль физкультурных ВУЗов: От 14 учебных заведений со всей России приехали по 20 человек, в том числе Николай Чесноков. Учащиеся хотели посмотреть Волгоград и его главную достопримечательность — памятник "Родина-мать зовет".

Памятник "Родина-мать зовет" – это главная достопримечательность Волгограда

Силовики утверждают, что экскурсия могла быть незаконной, ее организатора сейчас допрашивают. Чесноков мог попасть внутрь статуи без необходимого спецпропуска.

Памятник "Родина-мать" в Волгограде изнутри полый, с узкими лестницами и проходами. Вход внутрь закрыли "по техническим причинам", полиция и кинологи рабтали на месте событий.

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