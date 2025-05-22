Тіло ректора московського ЗВО Чеснокова знайшли в голові пам'ятника "Батьківщина-мати" (фото)

Смерть 68-річного Миколи Чеснокова всередині пам'ятника "Батьківщина-мати" у Волгограді сталася несподівано. Ректор МДАФК проник туди незаконно, впевнені правоохоронці.

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Правоохоронці почали перевірку інциденту, повідомило джерело агентства "РИА Новости".

Його смерть не має кримінального характеру. Імовірно, чоловікові стало погано під час екскурсії, повідомили у Слідкомі РФ.

За повідомленнями росЗМІ, помер ректор Московської державної академії фізичної культури (МДАФК), 68-річний Микола Чесноков. Попередньо у нього стався серцевий напад під час екскурсії.

Микола Чесноков є ректором МДАФК

Медіа Shot пише, що причиною смерті Чеснокова став тромб, що відірвався. Він піднявся нагору разом із групою і відчув нездужання. Спроби надати першу допомогу були безуспішними, чоловік помер до прибуття лікарів.

У Волгограді проводився фестиваль фізкультурних ЗВО: від 14 навчальних закладів з усієї Росії приїхали по 20 осіб, зокрема Микола Чесноков. Учні хотіли подивитися Волгоград і його головну визначну пам'ятку — пам'ятник "Батьківщина-мати кличе".

Пам'ятник "Батьківщина-мати кличе" — це головна визначна пам'ятка Волгограда

Силовики стверджують, що екскурсія могла бути незаконною, її організатора зараз допитують. Чесноков міг потрапити всередину статуї без необхідної спецперепустки.

Пам'ятник "Батьківщина-мати" у Волгограді зсередини порожнистий, з вузькими сходами і проходами. Вхід всередину закрили "з технічних причин", поліція і кінологи працювали на місці подій.

Нагадаємо, французький репер Werenoi раптово помер від зупинки серця у 31 рік. Трагедія сталася за кілька годин до концерту.

У Швеції раніше помер дипломат, який працював в Україні. Чоловіка підозрювали в шпигунстві й заарештували.