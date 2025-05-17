Відомий репер помер у віці 31 року: що сталося (фото)

Французький репер Werenoi помер від зупинки серця у віці 31 року за кілька годин до свого концерту.

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Про це повідомляє французьке видання Pure Charts.

Джеремі Бана Ована, відомий як Werenoi, був госпіталізований у п'ятницю, 16 травня, ввечері після зупинки серця та дихання.

Після госпіталізації до відділення інтенсивної терапії паризької лікарні він, як повідомляється, помер рано вранці суботи. Werenoi, камерунський репер за походженням, мав виступити в клубі Azar у Ліоні лише через кілька годин 17 травня.

Офіційних заяв від його родини та менеджменту не було зроблено.

Втім, сервіс Spotify France опублікував шану памʼяті репера в X, зазначивши: "Werenoi покинув нас минулої ночі. Всього за п'ять років репер з Монтрея залишив незабутній слід у репі та французькій музиці загалом. Висловлюємо співчуття його родині та близьким".

Werenoi

Покійний музикант був відомою фігурою у французькому реп-спільноті та був хедлайнером 40-го музичного фестивалю Francofolies de La Rochelle минулого року.

Визначним досягненням стало те, що він отримав нагороду "Альбом року" під час церемонії Flammes 2024 року.

У 2023 році альбом Werenoi Carre став бестселером у Франції, а наступного року його альбом Pyramide досяг величезного успіху.

У репера залишилося понад 6,7 млн слухачів на Spotify та низка хітів, включаючи Scarface, Solitaire, Laboratoire та Chemin d'or.

Werenoi

Werenoi нещодавно якраз випустив новий альбом і мав представити свою музику обраній групі шанувальників у ліонському клубі Azar, але він помер за кілька годин до шоу.

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