Известный рэпер умер в возрасте 31 года: что произошло (фото)

Французский рэпер Werenoi умер от остановки сердца в возрасте 31 года за несколько часов до своего концерта.

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Об этом сообщает французское издание Pure Charts.

Джереми Бана Ована, известный как Werenoi, был госпитализирован в пятницу, 16 мая, вечером после остановки сердца и дыхания.

После госпитализации в отделение интенсивной терапии парижской больницы он, как сообщается, умер рано утром субботы. Werenoi, камерунский рэпер по происхождению, должен был выступить в клубе Azar в Лионе лишь через несколько часов 17 мая.

Официальных заявлений от его семьи и менеджмента не было.

Впрочем, сервис Spotify France опубликовал дань памяти рэпера в X, отметив: "Werenoi покинул нас прошлой ночью. Всего за пять лет рэпер из Монтрея оставил незабываемый след в рэпе и французской музыке в целом. Выражаем соболезнования его семье и близким".

Werenoi

Покойный музыкант был известной фигурой во французском рэп-сообществе и был хедлайнером 40-го музыкального фестиваля Francofolies de La Rochelle в прошлом году.

Выдающимся достижением стало то, что он получил награду "Альбом года" во время церемонии Flammes 2024 года.

В 2023 году альбом Werenoi Carre стал бестселлером во Франции, а в следующем году его альбом Pyramide достиг огромного успеха.

У рэпера осталось более 6,7 млн слушателей на Spotify и ряд хитов, включая Scarface, Solitaire, Laboratoire и Chemin d'Or.

Werenoi

Werenoi недавно как раз выпустил новый альбом и должен был представить свою музыку избранной группе поклонников в лионском клубе Azar, но он умер за несколько часов до шоу.

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