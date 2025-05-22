"Гнет русского хлыста": в Польше нашли уникальную капсулу времен последнего российского царя

Письмо в бутылке было найдено под крестом в монастыре XVI века в деревне Казимеж-Бискупи. Местный кузнец написал про то как полякам тяжко жилось в 1905 году, когда Польша была поделена между Российской империей, Австрией и Пруссией.

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Об этом пишет Daily Mail.

Маленькую "капсулу времени" в стеклянной бутылке спрятали в декоративном шаре под крестом в надвратной башне монастыре. И нашли при реставрации.

Кузнец из деревни Казимеж-Бискупи по имени Кароль Шульц написал письмо, в котором описал трудности жизни поляков при российском царе Николае II.

Письмо местный кузнец спрятал в бутылке в монастыре Фото: Facebook Grzegorz Maciejewski

Короткое письмо, написанное на одном листе бумаги, начинается словами "Уважаемые господа" и гласит: "Я намеревался описать вам настоящее время, которое наступило сейчас. В царствование русского императора Николая Второго, ужасно живется нам, полякам, которые стонут под гнетом русского владычества и русского хлыста".

Письмо от 9 мая было написано всего через несколько месяцев после того, как в начале того же года разразилась Революция 1905 года после забастовки рабочих Путиловского завода и так называемого Кровавого воскресения, когда в Санкт-Петербурге расстреляли рабочих, идущих с петицией к Зимнему дворцу. После этого за Николаем Вторым закрепилось прозвище "Кровавый".

Российский царь Николай Второй Фото: Wikipedia

В это время Польша официально прекратила свое существование, будучи разделенной между Российской империей, Пруссией и Австрией.

Однако в ответ на политические, социальные и экономические репрессии царя поляки поднялись на массовые протесты, забастовки и демонстрации, требуя политической свободы, прав трудящихся и национальной автономии.

Царский режим ответил жестокими репрессиями: российские войска и полиция открыли огонь по толпам протестующих, что привело к сотням смертей.

Было введено военное положение, тысячи людей были арестованы или сосланы в Сибирь.

После краха революции российский режим усилил русификацию, цензурировал прессу, закрывал польские школы и подавлял польские культурные и политические организации.

В своем письме Кароль Шульц также упомянул продолжавшуюся в то время войну между Российской империей и Японией, которая длилась с февраля 1904 года по сентябрь 1905 года.

Письмо, найденное в бутылке в Польше Фото: Facebook Grzegorz Maciejewski

"Это действительно времена войны, которую Россия ведет с Японией, и война эта столь ужасна, что с начала мира не было ни одной подобной ей, ибо в этой войне уже погибло около миллиона человек, и она еще не кончена", — писал кузнец.

Конфликт, вызванный соперничающими имперскими амбициями, закончился унизительным поражением России.

Шульц закончил свое письмо похвалой местному священнику за строительство новой церкви.

"Но даже в такие трудные времена Господь Бог вдохновил Святым Духом нашего уважаемого священника отца И. Малаховского, который взялся за строительство церкви, и благодаря добровольным пожертвованиям она была достроена и перестроена плотником Михалом Новаковским".

Письмо нашли в шаре под крестом Фото: Facebook Grzegorz Maciejewski

Царь Николай II пережил русскую революцию 1905 года, но был вынужден отречься от престола в 1917 году и был убит вместе со своей женой, детьми и прислугой в следующем году.

Мэр Казимежа-Бискупи Гжегож Мацеевский написал: "Большой сюрприз для всех нас. Письмо, написанное 120 лет назад нашим жителем Каролем Шульцем, содержит информацию о жизни жителей нашего города во время российского раздела. Это действительно замечательный исторический документ".

Напомним, ученые нашли "капсулы времени", созданные самой Землей. Семена в них все еще живы.

А в Японии открыли "капсулу времени", спрятанную учениками токийской школы в 2017 году.