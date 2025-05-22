"Гніт російського батога": у Польщі знайшли унікальну капсулу часів останнього російського царя

Лист у пляшці було знайдено під хрестом у монастирі XVI століття в селі Казімеж-Біскупі. Місцевий коваль написав про те, як полякам тяжко жилося 1905 року, коли Польщу було поділено між Російською імперією, Австрією і Пруссією.

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Про це пише Daily Mail.

Маленьку "капсулу часу" у скляній пляшці сховали в декоративній кулі під хрестом у надбрамній вежі монастирі. І знайшли під час реставрації.

Коваль із села Казімєж-Біскупі на ім'я Кароль Шульц написав листа, в якому описав труднощі життя поляків за російського царя Миколи II.

Лист місцевий коваль сховав у пляшці в монастирі Фото: Facebook Grzegorz Maciejewski

Короткий лист, написаний на одному аркуші паперу, починається словами "Шановні добродії" і свідчить: "Я мав намір описати вам теперішній час, який настав зараз. За царювання російського імператора Миколи Другого, жахливо живеться нам, полякам, які стогнуть під гнітом російського панування і російського батога".

Лист від 9 травня був написаний лише за кілька місяців після того, як на початку того самого року вибухнула Революція 1905 року після страйку робітників Путилівського заводу і так званої Кривавої неділі, коли в Санкт-Петербурзі розстріляли робітників, які йшли з петицією до Зимового палацу. Після цього за Миколою Другим закріпилося прізвисько "Кривавий".

Російський цар Микола Другий Фото: Wikipedia

У цей час Польща офіційно припинила своє існування, будучи розділеною між Російською імперією, Пруссією та Австрією.

Однак у відповідь на політичні, соціальні та економічні репресії царя поляки піднялися на масові протести, страйки й демонстрації, вимагаючи політичної свободи, прав трудящих і національної автономії.

Царський режим відповів жорстокими репресіями: російські війська і поліція відкрили вогонь по натовпах протестувальників, що призвело до сотень смертей.

Було запроваджено воєнний стан, тисячі людей були заарештовані або заслані до Сибіру.

Після краху революції російський режим посилив русифікацію, цензурував пресу, закривав польські школи і придушував польські культурні та політичні організації.

У своєму листі Кароль Шульц також згадав війну між Російською імперією і Японією, яка тривала з лютого 1904 року по вересень 1905 року.

Лист, знайдений у пляшці в Польщі Фото: Facebook Grzegorz Maciejewski

"Це справді часи війни, яку Росія веде з Японією, і війна ця настільки жахлива, що від початку світу не було жодної подібної до неї, бо в цій війні вже загинуло близько мільйона людей, і вона ще не скінчилася", — писав коваль.

Конфлікт, викликаний суперницькими імперськими амбіціями, закінчився принизливою поразкою Росії.

Шульц закінчив свій лист похвалою місцевому священнику за будівництво нової церкви.

"Але навіть у такі скрутні часи Господь Бог надихнув Святим Духом нашого шановного священника отця І. Малаховського, який взявся за будівництво церкви, і завдяки добровільним пожертвам її було добудовано та перебудовано теслею Міхалом Новаковським".

Лист знайшли в кулі під хрестом Фото: Facebook Grzegorz Maciejewski

Цар Микола II пережив російську революцію 1905 року, але був змушений зректися престолу 1917 року і був убитий разом зі своєю дружиною, дітьми та прислугою наступного року.

Мер Казімєжа-Біскупі Ґжеґож Мацеєвський написав: "Великий сюрприз для всіх нас. Лист, написаний 120 років тому нашим жителем Каролем Шульцем, містить інформацію про життя жителів нашого міста під час російського поділу. Це справді чудовий історичний документ".

Нагадаємо, вчені знайшли "капсули часу", створені самою Землею. Насіння в них усе ще живе.

А в Японії відкрили "капсулу часу", заховану учнями токійської школи 2017 року.