В Орловской области разбился военный вертолет Ми-8, погибли два человека, — росСМИ

Вертолет Ми-8 разбился во время планового полета в районе поселка Нарышкино Урицкого района Орловской области около 14:00. В результате аварии погибли два человека — предварительно, пилот и бортмеханик.

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Об этом сообщает Telegram-канал Mash. Ми-8 летел в сторону Смоленской области, на аэродром базирования в Вяземском районе.

По словам очевидцев, вертолет дымил во время падения, а перед падением его развернуло на 180 градусов. Упал Ми-8 упал на территорию заброшенного химического предприятия на окраине поселка Нарышкино. Сразу после падения воздушного судна вспыхнул пожар и была слышна серия взрывов.

Местные Telegram-каналы со ссылкой на губернатора Орловской области Андрея Кличкова отмечают, что угроз для жителей населенного пункта нет. Сейчас службы МЧС и правоохранительные органы проводят оперативные действия.

Предварительной причиной крушения Ми-8 в Орловской области ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московского военного округа называет техническую неисправность.

По мнению военно-политического обозревателя группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, вертолет Ми-8 мог быть военной машиной с боекомплектом на борту. По его словам, характер взрывов после падения указывает на наличие боеприпасов.

"Судя по вторичной детонации, вертолет имел на борту боекомплект. Не исключено, что эта машина участвовала в перехвате украинских ударных дронов, но что-то пошло не так", — отметил эксперт.

Напомним, в марте во время тренировочного полета потерпел крушение вертолет Ми-28. В результате погиб экипаж, оба пилота.

Ранее Фокус писал, что в апреле военные сбили вертолет ВС РФ. Его приняли за беспилотник.