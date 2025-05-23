В Орловській області розбився військовий гелікоптер Мі-8, загинули дві людини, — росЗМІ

Вертоліт Мі-8 розбився під час планового польоту в районі селища Наришкіно Урицького району Орловській області близько 14:00. Внаслідок аварії загинули двоє людей — попередньо, пілот і бортмеханік.

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Про це повідомляє Telegram-канал Mash. Мі-8 летів у бік Смоленської області, на аеродром базування у В'яземському районі.

За словами очевидців, гелікоптер димів під час падіння, а перед падінням його розгорнуло на 180 градусів. Упав Мі-8 упав на територію занедбаного хімічного підприємства на околиці селища Наришкіне. Одразу після падіння повітряного судна спалахнула пожежа та було чутно серію вибухів.

Місцеві Telegram-канали з посиланням на губернатора Орловської області Андрія Кличкова зазначають, що загроз для мешканців населеного пункту немає. Наразі служби МНС та правоохоронні органи проводять оперативні дії.

Попередньою причиною катастрофи Мі-8 в Орловській області ТАСС з посиланням на пресслужбу Московського військового округу називає технічну несправність.

На думку військово-політичного оглядача групи "Інформаційний опір" Олександра Коваленка, вертоліт Мі-8 міг бути військовою машиною з боєкомплектом на борту. За його словами, характер вибухів після падіння вказує на наявність боєприпасів.

"Судячи з вторинної детонації, вертоліт мав на борту боєкомплект. Не виключено, що ця машина брала участь у перехопленні українських ударних дронів, але щось пішло не так", — зазначив експерт.

Нагадаємо, в березні під час тренувального польоту зазнав аварії вертоліт Мі-28. В результаті загинув екіпаж, обидва пілоти.

Раніше Фокус писав, що у квітні військові збили вертоліт ЗС РФ. Його прийняли за безпілотник.