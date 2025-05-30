Это еще не конец: ледники грозят уничтожить еще четыре деревни в швейцарских Альпах (видео)

В деревне Блаттен, на которую обрушилась масса льда и камней, уцелело только десять домов. Но теперь живописную долину, где она находилась, затапливает река. И сход ледников еще не остановился.

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Об этом пишет Daily Mail.

Альпийские деревни в Швейцарии оказались под угрозой разрушения. Деревню Блаттен на этой неделе уничтожил огромный ледник Берч, который обрушился на долину с горы Бичхорн, запрудил реку Лонза и теперь спровоцировал наводнение, так как уровень воды поднялся уже на метр.

Государственный советник Стефан Ганзер сказал, что пока нельзя исключать возможность мощного наводнения, скатывающегося по долине. В пятницу ожидается температура около 20 градусов тепла, так что весь снег и лед, оказавшиеся в долине – тают.

Опасаясь потопа, власти подготовил еще две местные деревни к быстрой эвакуации, объявленной ночью. Около 2000 жителей Гампела и Штега вывезли за пределы долины.

Жители двух деревень ниже по течению, Киппель и Вилер, уже эвакуированы в качестве меры предосторожности. Блаттен эвакуировали заранее, хотя один человек до сих пор числится пропавшим без вести – это 64-летний местный житель.

Власти объявили местное чрезвычайное положение, отслеживая ситуацию.

"Существует серьезный риск возникновения ледяного затора, который может затопить долину", — сообщил представитель военной службы безопасности Антуан Жако.

Так Блаттен выглядел до разрушения Фото: tripadvisor

Пока правительство и экстренные службы работают над тем, чтобы избежать новой катастрофы, чиновники и жители Блаттена рассказали о пережитом. Пожилая женщина призналась, что потеряла все. А повар местной гостиницы собирался ее отремонтировать, но теперь от отеля ничего не осталось. Ледник снес старинную церковь и весь центр деревни. Теперь она покрыта камнями, грязью и камнями.

Кристиан Хюггель, профессор окружающей среды и климата в Цюрихском университете, сказал, что, хотя в Блаттене действовали различные факторы, известно, что на местную вечную мерзлоту повлияли более высокие температуры в Альпах.

Так деревня Блаттен выглядит после схода ледника Фото: скриншот

По словам Хюггеля, потеря вечной мерзлоты может негативно повлиять на устойчивость горных пород, поэтому изменение климата, вероятно, сыграло свою роль в наводнении.

Он добавил, что масштабы ущерба, нанесенного Блаттену, не имели прецедентов в швейцарских Альпах ни в текущем, ни в предыдущем столетии.

Швейцарские ледники, серьезно пострадавшие от изменения климата, в 2022 и 2023 годах растаяли на столько же, сколько в период с 1960 по 1990 год, потеряв в общей сложности около 10 процентов своего объема.

В конце августа 2017 года с горы Пиццо-Ченгало в Альпах в кантоне Граубюнден, недалеко от границы с Италией, обрушилось около 3,1 миллиона кубометров породы, в результате чего погибли восемь туристов. Около 500 000 кубометров камней и грязи достигло города Бондо, причинив значительный материальный ущерб, но обошлось без жертв.

В 2023 году жители деревни Бриенц на востоке Швейцарии были эвакуированы после того, как огромная масса камня сошла с горы, остановившись недалеко от поселения. В прошлом году Бриенц снова был эвакуирован из-за угрозы нового оползня.

Напомним, Фокус писал об уничтожении деревни Блаттен. Власти внимательно следили за сходом ледника, так что поселение было разрушено в прямом эфире.

Также ученые выяснили, что ледник Туэйтса, также известный как ледник Судного дня, тает значительно быстрее, чем ожидалось.