Громадный ледник уничтожил целую деревню в Швейцарии в прямом эфире (видео)
Деревню Блаттен эвакуировали еще неделю назад. После схода ледника стоять остались только десять домов.
Об этом пишет Yle.
На ужасающем видео, размещенном на YouTube, видно, как масса льда и камней несется вниз по склону горы в долину Летченталь в Бернских Альпах, где расположена деревня Блаттен.
Отдельные кадры с беспилотника демонстрируют, что грязь и лед практически разрушили деревню и запрудили протекающую через нее реку Лонза. Вызванные обвалом толчки ощущались также в соседней деревне Вилер, примерно в четырех километрах от Блаттена.
По данным экстренных служб Швейцарии, около 15:30 по местному времени от ледника Берч откололся огромный кусок.
По словам чиновников, многие дома в Блаттене, где обычно проживает 300 человек, были разрушены, а один человек в настоящее время числится пропавшим без вести. Обрушение ледника ожидалось в течение нескольких дней.
Местные власти эвакуировали из деревни Блаттен всех жителей и стадо из 52 коров, которых вывозили на вертолетах.
В прошлый понедельник с горы сошло около 200 000 кубометров породы, но к следующему дню ситуация стабилизировалась. Но геологи предсказывали, что сход ледника неизбежен, так что дорогу в долину перекрыли.
Инженер по стихийным бедствиям в Верхнем Вале Альбан Бриггер на прошлой неделе предупреждал: гора наверняка рухнет.
Однако он добавил, что это событие может потенциально распространиться на несколько небольших территорий, а не привести к широкомасштабному обрушению, которое уничтожит деревню и близлежащие дороги.
Это не первый подобный оползень в Швейцарии. В 2023 году жители деревни Бриенц на востоке Швейцарии были эвакуированы после того, как огромная масса камня сошла с горы, остановившись недалеко от поселения. В прошлом году Бриенц снова был эвакуирован из-за угрозы нового оползня.
Президент Швейцарии Карин Келлер-Суттер выразила солидарность с жителями деревни, сказав, что потерять свой дом "ужасно".
В последние годы ледники Альпийского хребта в Европе отступают из-за потепления, которое большинство ученых связывают с изменением климата. В 2022 и 2023 годах они растаяли на столько же, сколько в период с 1960 по 1990 год, потеряв в общей сложности около 10 процентов своего объема.
Ранее в мае группа экспертов по мониторингу ледников сообщила, что количество снега, покрывающего ледники Швейцарии, в конце зимы этого года было на 13 процентов ниже среднего показателя за 2010–2020 годы.
Напомним, Фокус писал о том, что ледник Туэйтса, также известный как ледник Судного дня, тает значительно быстрее, чем ожидалось.
А от огромного ледника Перито Морено в Аргентине все чаще откалываются огромные куски льда, что эффектно выглядит, но очень беспокоит ученых.