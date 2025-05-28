Громадный ледник уничтожил целую деревню в Швейцарии в прямом эфире (видео)

Деревню Блаттен эвакуировали еще неделю назад. После схода ледника стоять остались только десять домов.

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Об этом пишет Yle.

Огромный ледник разрушил деревню Блаттен в альпийской долине

На ужасающем видео, размещенном на YouTube, видно, как масса льда и камней несется вниз по склону горы в долину Летченталь в Бернских Альпах, где расположена деревня Блаттен.

Отдельные кадры с беспилотника демонстрируют, что грязь и лед практически разрушили деревню и запрудили протекающую через нее реку Лонза. Вызванные обвалом толчки ощущались также в соседней деревне Вилер, примерно в четырех километрах от Блаттена.

По данным экстренных служб Швейцарии, около 15:30 по местному времени от ледника Берч откололся огромный кусок.

По словам чиновников, многие дома в Блаттене, где обычно проживает 300 человек, были разрушены, а один человек в настоящее время числится пропавшим без вести. Обрушение ледника ожидалось в течение нескольких дней.

Местные власти эвакуировали из деревни Блаттен всех жителей и стадо из 52 коров, которых вывозили на вертолетах.

Деревня Блаттен была разрушена

В прошлый понедельник с горы сошло около 200 000 кубометров породы, но к следующему дню ситуация стабилизировалась. Но геологи предсказывали, что сход ледника неизбежен, так что дорогу в долину перекрыли.

Инженер по стихийным бедствиям в Верхнем Вале Альбан Бриггер на прошлой неделе предупреждал: гора наверняка рухнет.

Однако он добавил, что это событие может потенциально распространиться на несколько небольших территорий, а не привести к широкомасштабному обрушению, которое уничтожит деревню и близлежащие дороги.

От деревни Блаттен осталось только 10 домов Фото: Скриншот

Это не первый подобный оползень в Швейцарии. В 2023 году жители деревни Бриенц на востоке Швейцарии были эвакуированы после того, как огромная масса камня сошла с горы, остановившись недалеко от поселения. В прошлом году Бриенц снова был эвакуирован из-за угрозы нового оползня.

Президент Швейцарии Карин Келлер-Суттер выразила солидарность с жителями деревни, сказав, что потерять свой дом "ужасно".

В последние годы ледники Альпийского хребта в Европе отступают из-за потепления, которое большинство ученых связывают с изменением климата. В 2022 и 2023 годах они растаяли на столько же, сколько в период с 1960 по 1990 год, потеряв в общей сложности около 10 процентов своего объема.

Ранее в мае группа экспертов по мониторингу ледников сообщила, что количество снега, покрывающего ледники Швейцарии, в конце зимы этого года было на 13 процентов ниже среднего показателя за 2010–2020 годы.

Напомним, Фокус писал о том, что ледник Туэйтса, также известный как ледник Судного дня, тает значительно быстрее, чем ожидалось.

А от огромного ледника Перито Морено в Аргентине все чаще откалываются огромные куски льда, что эффектно выглядит, но очень беспокоит ученых.