Величезний льодовик знищив ціле село у Швейцарії в прямому ефірі (відео)
Село Блаттен евакуювали ще тиждень тому. Після сходження льодовика стояти залишилися тільки десять будинків.
Про це пише Yle.
На жахливому відео, розміщеному на YouTube, видно, як маса льоду і каміння мчить вниз схилом гори в долину Летченталь у Бернських Альпах, де розташоване село Блаттен.
Окремі кадри з безпілотника демонструють, що бруд і лід практично зруйнували село і загатили річку Лонза, що протікає через нього. Викликані обвалом поштовхи відчувалися також у сусідньому селі Вілер, приблизно за чотири кілометри від Блаттена.
За даними екстрених служб Швейцарії, близько 15:30 за місцевим часом від льодовика Берч відколовся величезний шматок.
За словами чиновників, багато будинків у Блаттені, де зазвичай проживає 300 осіб, було зруйновано, а одну людину наразі вважають зниклою безвісти. Обвалення льодовика очікувалося протягом кількох днів.
Місцева влада евакуювала з села Блаттен усіх жителів і стадо з 52 корів, яких вивозили на вертольотах.
Минулого понеділка з гори зійшло близько 200 000 кубометрів породи, але наступного дня ситуація стабілізувалася. Але геологи передбачали, що сходження льодовика неминуче, тож дорогу в долину перекрили.
Інженер зі стихійних лих у Верхньому Валі Альбан Бріггер минулого тижня попереджав: гора напевно завалиться.
Однак він додав, що ця подія може потенційно поширитися на кілька невеликих територій, а не призвести до широкомасштабного обвалення, яке знищить село та прилеглі дороги.
Це не перший подібний зсув ґрунту у Швейцарії. У 2023 році жителів села Брієнц на сході Швейцарії евакуювали після того, як величезна маса каменю зійшла з гори, зупинившись недалеко від поселення. Минулого року Брієнц знову було евакуйовано через загрозу нового зсуву ґрунту.
Президент Швейцарії Карін Келлер-Суттер висловила солідарність із жителями села, сказавши, що втратити свій будинок "жахливо".
Останніми роками льодовики Альпійського хребта в Європі відступають через потепління, яке більшість учених пов'язують зі зміною клімату. У 2022 і 2023 роках вони розтанули на стільки ж, скільки в період із 1960 до 1990 року, втративши загалом приблизно 10 відсотків свого обсягу.
Раніше в травні група експертів з моніторингу льодовиків повідомила, що кількість снігу, що покриває льодовики Швейцарії, наприкінці зими цього року була на 13 відсотків нижчою за середній показник за 2010-2020 роки.
Нагадаємо, Фокус писав про те, що льодовик Туейтса, також відомий як льодовик Судного дня, тане значно швидше, ніж очікувалося.
А від величезного льодовика Періто Морено в Аргентині все частіше відколюються величезні шматки льоду, що має ефектний вигляд, але дуже непокоїть учених.