Величезний льодовик знищив ціле село у Швейцарії в прямому ефірі (відео)

Село Блаттен евакуювали ще тиждень тому. Після сходження льодовика стояти залишилися тільки десять будинків.

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Про це пише Yle.

Величезний льодовик зруйнував село Блаттен в альпійській долині

На жахливому відео, розміщеному на YouTube, видно, як маса льоду і каміння мчить вниз схилом гори в долину Летченталь у Бернських Альпах, де розташоване село Блаттен.

Окремі кадри з безпілотника демонструють, що бруд і лід практично зруйнували село і загатили річку Лонза, що протікає через нього. Викликані обвалом поштовхи відчувалися також у сусідньому селі Вілер, приблизно за чотири кілометри від Блаттена.

За даними екстрених служб Швейцарії, близько 15:30 за місцевим часом від льодовика Берч відколовся величезний шматок.

За словами чиновників, багато будинків у Блаттені, де зазвичай проживає 300 осіб, було зруйновано, а одну людину наразі вважають зниклою безвісти. Обвалення льодовика очікувалося протягом кількох днів.

Місцева влада евакуювала з села Блаттен усіх жителів і стадо з 52 корів, яких вивозили на вертольотах.

Село Блаттен було зруйноване

Минулого понеділка з гори зійшло близько 200 000 кубометрів породи, але наступного дня ситуація стабілізувалася. Але геологи передбачали, що сходження льодовика неминуче, тож дорогу в долину перекрили.

Інженер зі стихійних лих у Верхньому Валі Альбан Бріггер минулого тижня попереджав: гора напевно завалиться.

Однак він додав, що ця подія може потенційно поширитися на кілька невеликих територій, а не призвести до широкомасштабного обвалення, яке знищить село та прилеглі дороги.

Від села Блаттен залишилося тільки 10 будинків Фото: Скриншот

Це не перший подібний зсув ґрунту у Швейцарії. У 2023 році жителів села Брієнц на сході Швейцарії евакуювали після того, як величезна маса каменю зійшла з гори, зупинившись недалеко від поселення. Минулого року Брієнц знову було евакуйовано через загрозу нового зсуву ґрунту.

Президент Швейцарії Карін Келлер-Суттер висловила солідарність із жителями села, сказавши, що втратити свій будинок "жахливо".

Останніми роками льодовики Альпійського хребта в Європі відступають через потепління, яке більшість учених пов'язують зі зміною клімату. У 2022 і 2023 роках вони розтанули на стільки ж, скільки в період із 1960 до 1990 року, втративши загалом приблизно 10 відсотків свого обсягу.

Раніше в травні група експертів з моніторингу льодовиків повідомила, що кількість снігу, що покриває льодовики Швейцарії, наприкінці зими цього року була на 13 відсотків нижчою за середній показник за 2010-2020 роки.

Нагадаємо, Фокус писав про те, що льодовик Туейтса, також відомий як льодовик Судного дня, тане значно швидше, ніж очікувалося.

А від величезного льодовика Періто Морено в Аргентині все частіше відколюються величезні шматки льоду, що має ефектний вигляд, але дуже непокоїть учених.