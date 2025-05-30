Це ще не кінець: льодовики загрожують знищити ще чотири села у швейцарських Альпах (відео)

У селі Блаттен, на яке зійшла маса льоду і каміння, вціліло тільки десять будинків. Але тепер мальовничу долину, де воно знаходилося, затоплює річка. І сходження льодовиків ще не зупинилося.

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Про це пише Daily Mail.

Альпійські села у Швейцарії опинилися під загрозою руйнування. Село Блаттен цього тижня знищив величезний льодовик Берч, який зійшов на долину з гори Бічхорн, загатив річку Лонза і тепер спровокував повінь, оскільки рівень води піднявся вже на метр.

Державний радник Стефан Ганзер сказав, що поки що не можна виключати можливість потужної повені, що скочується долиною. У п'ятницю очікується температура приблизно 20 градусів тепла, тож увесь сніг і лід, що опинилися в долині, тануть.

Побоюючись потопу, влада підготувала ще два місцеві села до швидкої евакуації, оголошеної вночі. Майже 2000 жителів Гампела і Штега вивезли за межі долини.

Жителі двох сіл нижче за течією, Кіппель і Вілер, уже евакуйовані як запобіжний захід. Блаттен евакуювали заздалегідь, хоча одна людина досі числиться зниклою безвісти — це 64-річний місцевий житель.

Влада оголосила місцевий надзвичайний стан, відстежуючи ситуацію.

"Існує серйозний ризик виникнення крижаного затору, який може затопити долину", — повідомив представник військової служби безпеки Антуан Жако.

Так Блаттен виглядав до руйнування Фото: tripadvisor

Поки уряд та екстрені служби працюють над тим, щоб уникнути нової катастрофи, чиновники та жителі Блаттена розповіли про пережите. Літня жінка зізналася, що втратила все. А кухар місцевого готелю збирався його відремонтувати, але тепер від готелю нічого не залишилося. Льодовик зніс старовинну церкву і весь центр села. Тепер воно вкрите брудом і камінням.

Крістіан Хюггель, професор довкілля та клімату в Цюріхському університеті, сказав, що, хоча в Блаттені діяли різні чинники, відомо, що на місцеву вічну мерзлоту вплинули більш високі температури в Альпах.

Так село Блаттен виглядає після сходження льодовика Фото: скриншот

За словами Хюггеля, втрата вічної мерзлоти може негативно вплинути на стійкість гірських порід, тож зміна клімату, ймовірно, зіграла свою роль у повені.

Він додав, що масштаби шкоди, завданої Блаттену, не мали прецедентів у швейцарських Альпах ні в поточному, ні в попередньому столітті.

Швейцарські льодовики, які серйозно постраждали від зміни клімату, у 2022 і 2023 роках розтанули на стільки ж, скільки в період із 1960 до 1990 року, втративши загалом приблизно 10 відсотків свого обсягу.

Наприкінці серпня 2017 року з гори Піццо-Ченгало в Альпах у кантоні Граубюнден, неподалік від кордону з Італією, обвалилося приблизно 3,1 мільйона кубометрів породи, внаслідок чого загинули вісім туристів. Майже 500 000 кубометрів каміння і бруду досягли міста Бондо, завдавши значної матеріальної шкоди, але обійшлося без жертв.

У 2023 році жителів села Брієнц на сході Швейцарії евакуювали після того, як величезна маса каменю зійшла з гори, зупинившись недалеко від поселення. Минулого року Брієнц знову було евакуйовано через загрозу нового зсуву ґрунту.

Нагадаємо, Фокус писав про знищення села Блаттен. Влада уважно стежила за сходженням льодовика, тож поселення було зруйноване в прямому ефірі.

Також учені з'ясували, що льодовик Туейтса, також відомий як льодовик Судного дня, тане значно швидше, ніж очікувалося.