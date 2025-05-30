Не исключают взлом: Google Maps "закрыл" все немецкие автобаны
Водители, использующие навигационное приложение Google Maps в Германии, обнаружили, что все скоростные автобаны и шоссе оказались якобы закрытыми. Так что им пришлось искать объезд и это в преддверии большого праздника. Это явление также затронуло части Бельгии и Нидерландов.
Об этом пишет The Guardian.
Инцидент произошел вечером 29 мая. Google Maps ошибочно указал, что обширные участки дорог закрыты. Люди, пользующиеся навигационной службой вокруг крупных агломераций, таких как Франкфурт, Гамбург и Берлин, на автомагистралях между западной, северной, юго-западной и центральной Германией, сталкивались с картами, усеянными массой красных точек, обозначающих знаки "стоп".
Те, кто полагался на Google Maps, остались с впечатлением, что большая часть Германии остановилась. Ситуация усугублялась тем фактом, что большое количество немцев было в пути в начале четырехдневных каникул по случаю праздника Вознесения.
Сообщения о закрытии дорог привели к засорению альтернативных маршрутов на небольших магистралях и длительным задержкам, поскольку люди пытались найти объезды. Полиции и органам дорожного движения пришлось отвечать на поток запросов, когда люди обращались к ним за помощью.
Водители, использовавшие или переключившиеся на альтернативные приложения, такие как Apple Maps или Waze, или включившие дорожные новости по радио, увидели совершенно противоположную картину, отражающую реальность: автобаны и шоссе функционировали нормально и никто их не закрывал.
Некоторые предполагали, что произошел крупный теракт, а другие подозревали вмешательство иностранного государства и хакерскую атаку.
Причина сбоя цифровой навигации пока не ясна.
Представитель Google сообщил немецким СМИ, что компания изучает, что произошло и после того, как пользователи рассказали об инциденте, служба вручную начала проверять и удалять неправильные знаки закрытия.
"Мы не можем комментировать конкретные случаи", — заявили в Google. Представитель компании заявил, что информация собиралась из трех основных источников — смеси сторонних поставщиков, публичных источников, таких как транспортные органы, и информации отдельных пользователей. Данные карты постоянно обновлялись, хотя скорость этого была разной.
"В целом эти источники дают надежную основу, на которой базируется полная и актуальная картографическая информация", — сказал представитель Google.
Участникам дорожного движения рекомендовалось проверять более одного источника информации при планировании будущих поездок.
Напомним, ранее стало известно, что российские хакеры проникли в более 300 000 компьютеров по всему миру. Целью масштабной кибератаки стало похищение данных, шантаж, а также кибершпионаж против правительственных, дипломатических и военных учреждений.
А 21 мая агентство Reuters сообщило, что Россия готовит масштабную кибератаку, из-за которой пострадает логистика военной помощи Украине.