Не исключают взлом: Google Maps "закрыл" все немецкие автобаны

Водители, использующие навигационное приложение Google Maps в Германии, обнаружили, что все скоростные автобаны и шоссе оказались якобы закрытыми. Так что им пришлось искать объезд и это в преддверии большого праздника. Это явление также затронуло части Бельгии и Нидерландов.

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Об этом пишет The Guardian.

Инцидент произошел вечером 29 мая. Google Maps ошибочно указал, что обширные участки дорог закрыты. Люди, пользующиеся навигационной службой вокруг крупных агломераций, таких как Франкфурт, Гамбург и Берлин, на автомагистралях между западной, северной, юго-западной и центральной Германией, сталкивались с картами, усеянными массой красных точек, обозначающих знаки "стоп".

Те, кто полагался на Google Maps, остались с впечатлением, что большая часть Германии остановилась. Ситуация усугублялась тем фактом, что большое количество немцев было в пути в начале четырехдневных каникул по случаю праздника Вознесения.

Google Maps показывали, что шоссе закрыты Фото: Google Maps

Сообщения о закрытии дорог привели к засорению альтернативных маршрутов на небольших магистралях и длительным задержкам, поскольку люди пытались найти объезды. Полиции и органам дорожного движения пришлось отвечать на поток запросов, когда люди обращались к ним за помощью.

Водители, использовавшие или переключившиеся на альтернативные приложения, такие как Apple Maps или Waze, или включившие дорожные новости по радио, увидели совершенно противоположную картину, отражающую реальность: автобаны и шоссе функционировали нормально и никто их не закрывал.

Некоторые предполагали, что произошел крупный теракт, а другие подозревали вмешательство иностранного государства и хакерскую атаку.

Причина сбоя цифровой навигации пока не ясна.

Представитель Google сообщил немецким СМИ, что компания изучает, что произошло и после того, как пользователи рассказали об инциденте, служба вручную начала проверять и удалять неправильные знаки закрытия.

Карты Google Maps показывали, что автобаны в Германии закрыты Фото: Google Maps

"Мы не можем комментировать конкретные случаи", — заявили в Google. Представитель компании заявил, что информация собиралась из трех основных источников — смеси сторонних поставщиков, публичных источников, таких как транспортные органы, и информации отдельных пользователей. Данные карты постоянно обновлялись, хотя скорость этого была разной.

"В целом эти источники дают надежную основу, на которой базируется полная и актуальная картографическая информация", — сказал представитель Google.

Участникам дорожного движения рекомендовалось проверять более одного источника информации при планировании будущих поездок.

Напомним, ранее стало известно, что российские хакеры проникли в более 300 000 компьютеров по всему миру. Целью масштабной кибератаки стало похищение данных, шантаж, а также кибершпионаж против правительственных, дипломатических и военных учреждений.

А 21 мая агентство Reuters сообщило, что Россия готовит масштабную кибератаку, из-за которой пострадает логистика военной помощи Украине.