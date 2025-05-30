Не виключають злом: Google Maps "закрив" усі німецькі автобани

Водії, які використовують навігаційний додаток Google Maps у Німеччині, виявили, що всі швидкісні автобани і шосе виявилися нібито закритими. Тож їм довелося шукати об'їзд і це напередодні великого свята. Це явище також торкнулося частини Бельгії та Нідерландів.

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Про це пише The Guardian.

Інцидент стався ввечері 29 травня. Google Maps помилково вказав, що великі ділянки доріг закриті. Люди, які користуються навігаційною службою навколо великих агломерацій, як-от Франкфурт, Гамбург і Берлін, на автомагістралях між західною, північною, південно-західною і центральною Німеччиною, стикалися з картами, засіяними масою червоних крапок, які позначають знаки "стоп".

Ті, хто покладався на Google Maps, залишилися з враженням, що більша частина Німеччини зупинилася. Ситуація ускладнювалася тим фактом, що велика кількість німців була в дорозі на початку чотириденних канікул з нагоди свята Вознесіння.

Google Maps показували, що шосе закриті Фото: Google Maps

Повідомлення про закриття доріг призвели до засмічення альтернативних маршрутів на невеликих магістралях і тривалих затримок, оскільки люди намагалися знайти об'їзди. Поліції та органам дорожнього руху довелося відповідати на потік запитів, коли люди зверталися до них по допомогу.

Водії, які використовували або переключилися на альтернативні додатки, як-от Apple Maps або Waze, або ввімкнули дорожні новини по радіо, побачили абсолютно протилежну картину, що відображає реальність: автобани і шосе функціонували нормально і ніхто їх не закривав.

Деякі припускали, що стався великий теракт, а інші підозрювали втручання іноземної держави і хакерську атаку.

Причина збою цифрової навігації поки незрозуміла.

Представник Google повідомив німецьким ЗМІ, що компанія вивчає, що сталося, і після того, як користувачі розповіли про інцидент, служба вручну почала перевіряти і видаляти неправильні знаки закриття.

Карти Google Maps показували, що автобани в Німеччині закриті Фото: Google Maps

"Ми не можемо коментувати конкретні випадки", — заявили в Google. Представник компанії заявив, що інформація збиралася з трьох основних джерел — суміші сторонніх постачальників, публічних джерел, як-от транспортні органи, та інформації окремих користувачів. Ці карти постійно оновлювалися, хоча швидкість була різною.

"Загалом ці джерела дають надійну основу, на якій базується повна й актуальна картографічна інформація", — сказав представник Google.

Учасникам дорожнього руху рекомендувалося перевіряти більше одного джерела інформації під час планування майбутніх поїздок.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що російські хакери проникли в понад 300 000 комп'ютерів по всьому світу. Метою масштабної кібератаки стало викрадення даних, шантаж, а також кібершпіонаж проти урядових, дипломатичних і військових установ.

А 21 травня агентство Reuters повідомило, що Росія готує масштабну кібератаку, через яку постраждає логістика військової допомоги Україні.