Перепалка родителей на выпускном детей переросла в массовую драку: реакция соцсетей (видео)

В городе Вест-Мемфис, расположенном в американском штате Арканзас, произошло резонансное событие — словесная перепалка между родителями выпускников детского сада переросла в драку. Инцидент осудили как местная полиция с руководством школы, так и пользователи сети, которые выдвинули три вероятные версии причин конфликта.

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Об этом сообщает NDTV.

Журналисты пишут, что инцидент произошел еще 28 мая в местной "Faulk Elementary School". Во время церемонии выпуска детей, ряд мужчин и женщин, вероятно родителей выпускников, вступили в словесную перепалку, которая впоследствии очень быстро переросла в массовую драку.

На кадрах можно увидеть, как несколько мужчин после разговора на повышенных тонах перешли к выяснению отношений с помощью пинков и кулаков. В драку пытались вмешаться другие люди, которые стремились разнять противоборствующие стороны.

Но размах конфликта становился больше, а в конце ролика, обнародованного в социальных сетях, заметно, что в драку были вовлечены около 15 человек. Впоследствии, как сообщали местные медиа, физическое противостояние произошло "на глазах у детей и родителей, которые были шокированы увиденным".

Позже на обнародованные кадры драки отреагировали в руководстве регионального отдела образования Вест-Мемфиса. Суперинтендант Эрик Фойстер заявил, что им известно о конфликте, который произошел в детском саду, и добавили, что безопасность учеников "остается нашим главным приоритетом".

"У нас нулевая толерантность к любому поведению — со стороны родителей, учеников, персонала или посетителей — которое нарушает учебную среду или угрожает благополучию кого-либо на территории школы", — говорится в заявлении господина Фойстера.

Он заявил, что такие действия родителей являются "неприемлемыми", а потому они уже обратились в местную полицию Вест-Мемфиса. Сейчас, как говорится в заявлении местных образовательных чиновников, правоохранители устанавливают всех причастных к драке лиц и установят меру ответственности "по всей строгости закона".

Причины конфликта между родителями: версия соцсетей

В то же время, в социальных сетях были шокированы увиденным. Многие из пользователей категорически осудили поведение "родителей", которые решили "испортить праздник детей", доказывая свои аргументы "кулаками и нецензурщиной".

Юзеры называют несколько версий того, почему могла произойти драка. Один мужчина отмечает, что школа "Faulk Elementary School" имеет чрезвычайно низкие рейтинги успеваемости в США, большая часть детей принадлежат к темнокожему сообществу, а отбор детей в старшие классы происходит по рейтингу, которые преодолевают лишь единицы.

"Думаю, вся причина — в рейтинге. Дети, которые имеют лучший рейтинг успеваемости, получат место по бесплатной квоте от города. Поэтому видно кто-то что-то ляпнул, что, мол "мой ребенок учится лучше твоего" — и началось", — поддержал мнение предыдущего автора еще один комментатор.

Одна женщина говорит, что вероятной причиной драки стали бытовые оскорбления или грубость. Поэтому дальше "слово за слово", и перепалка переросла в драку. Ее удивляет то, почему ни полиция, ни охрана не предотвратили это.

"Меня удивляет то, что вот эти "родители" испортили праздник детям. Но ничего удивительного — в Фолке часто учатся дети, чьи родители принадлежат к различным уличным чернокожим бандам. Поэтому предполагаю, что представители двух групп, которые конфликтуют на улицах Вест-Мемфиса, встретились на выпускном своих детей, и дальше — вы все сами видели", — выдвигает третью версию еще один пользователь.

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